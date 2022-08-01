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Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/01 15:57
Super Junior首爾演唱會（圖／截自IG @superjunior）

Super Junior首爾演唱會（圖／截自IG @superjunior）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）2009年以一首《Sorry, Sorry》紅遍全球的南韓團體Super Junior為大多數8年級生的青春，在暌違三年後，再度開啟亞洲巡迴演唱會《Super Show 9：Road》，台灣也將會是其中一站！

以首爾站為起點，於7月15日至7月17日連續舉行3日的演唱會，之後的30及31日於泰國曼谷，展開了兩天的演唱會。昨日（31日）結束泰國的巡演後，Super Junior的所屬經紀公司－SM娛樂無預警地於今日（１日）宣布，《Super Show 9：Road》下半年將陸續於馬尼拉、雅加達、新加坡、台灣、香港、吉隆坡等地舉行，讓亞洲各地的粉絲非常興奮，但目前時間、場地等細節皆尚待公布。

根據南韓KBS報導，泰國場兩天演出成功落幕後，隊長利特表示，Super Junior出道後第一個到訪的國家為泰國，撐過疫情後，終於再次展開巡演的第一個海外國家也是泰國，這讓團員們都非常期待，到達泰國時，粉絲的熱烈歡迎也讓他們感動無比，久違地和泰國粉絲們共度了愉快的時間。

Super Junior是將Ｋ-pop成功推向世界的最大功臣之一。 上個月Super Junior所出的最新專輯《The Road：Keep on Going》發行後，佔據了泰國等26個國家的最佳專輯排行榜第一名，出道18年後人氣依然不變，見識到了韓流的威力。
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更新時間 : 2022-08-01 17:40 GMT+08:00

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