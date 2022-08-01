慶祝台灣原住民族日！總統：落實族群主流化　協助族人取得保留地權益

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）8月1日是原住民族日，是台灣憲法將「山胞」稱呼正名為「原住民」的日子，本週也是原權週，原住民族委員會與國家人權委員會今天在台北圓山飯店舉辦「2022年原住民族原權論壇」，蔡英文總統致詞時表示並期待，每年的今天不會只是「原住民族自己的日子」，而是屬於所有台灣人的原住民族日。

總統蔡英文指出，六年前的8月1日，總統府開始推動原住民族歷史正義和轉型正義工作。兩年前的這一天，監察院的國家人權委員會也掛牌運作了。今年的原住民族日，她很高興可以看到國家人權委員會跟原民會共同舉辦「原權論壇」，這就是政府跨部門攜手合作，落實「族群主流化」的例子。

蔡英文強調，從國際脈絡來看，原住民族的權利，確實是人權議題裡十分重要的一部分。從聯合國人權兩公約、聯合國原住民族權利宣言，再到國內的原住民族基本法，這些彼此呼應的人權論述都指出了，原住民族基於土地、語言、文化和獨特認同而產生的權利，必須要受到足夠的尊重和保障。

蔡英文還說，這幾年來，我們重視原住民族的語言權，支持族語的傳承、發展。現在，在政府的會議當中，已經逐漸發展出族語同步口譯的機制。我們重視原住民族的文化權，支持文化的傳播、推廣。現在，原住民族廣播電台成立了。她也注意到，許多年輕的族人，在YouTube、在Instagram、還有在Podcast上，都非常活躍。

蔡英文提到族人最關切的土地權，我們則是不斷釐清土地歷史，協助族人取得保留地的權益。現在，「原住民族保留地管理利用條例」的草案，也正在立法院審議當中。除了行政和立法部門的作為外，她也要期許國家人權委員會，能秉持著獨立機關的立場，接軌國際人權標準，持續提出評估意見和調查報告，來促進台灣社會對原住民族權利的理解。

蔡英文期望透過以上的努力，她並期待每年8月1日，不會只是「原住民族自己的日子」，而是屬於所有台灣人的原住民族日。

行政院長蘇貞昌表示，8月1日是台灣的原住民族日，也是國家人權委員會成立兩週年的大日子，今天人權會和原民會合作舉辦原權論壇，別具意義。原住民是這塊土地的主人，但過去因為外來強權的壓迫，以致名字被奪走，土地被搶掠，權利被剝削，原住民在自己的土地上竟成為淪落流浪的異鄉人，原住民族受了長期的委屈。

監察院長兼人權會主委陳菊回憶2016年，當時她擔任高雄市長，她做了一個很重要的決定，就是歸還高雄原住民保留地，用公開的儀式授予原住民保留地權利回復狀，這是非常重要的一步，所以在2016年高雄市政府這項政策，當時回復的原住民的土地大約是100多公頃，至今陳其邁市長依然對這個政策持續努力，現在他們歸還原住民保留地已經到977公頃，讓原住民有土地，合法地保障他們的權益。

原民會主委夷將．拔路兒(Icyang．Parod)表示，自原住民族條款入憲後，各項訴求也逐一達成，原民會在1996年成立，陸續制定了許多保障原住民族權利的政策，其中最重要的，就是今天將要討論的原住民族基本法。2016年蔡英文總統上任，代表政府向原住民族道歉，並成立原轉會，在過去6年期間，制定或修正「原住民族語言發展法」、「原住民族教育法」等五種重要的法律；此外，原住民保留地禁伐補償每年編列21億元，受益族人超過4萬2千人；照顧長者的文化健康站今年預算也提高到12.58億元，原住民族的權利保障已經有了長足的進展。

照片由原民會提供