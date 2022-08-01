因應疫後經濟復甦 蔡英文：與中美洲銀行再簽新計畫

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）適逢台灣加入中美洲銀行（CABEI）30週年，總裁摩西7月31日至8月5日率團訪台，並於今日簽署新合作計畫。總統蔡英文今（1）日接見訪團表示，過去幾年台灣積極參與中美洲銀行的相關計畫，盼疫情後雙方可以持續密切合作，共同因應疫後經濟復甦，以及提升婦女經濟賦權。

CABEI訪團一行6人來台，展現中美洲銀行對台灣金融及貿易市場的高度重視與興趣，並凸顯雙方日益深化的友好合作關係。今日蔡英文接見摩西（Dante Mossi）時表示，這是CABEI去年於台灣設立國家辦事處之後，摩西首次率團來訪，今年也是台灣加入CABEI的30週年。過去幾年來，台灣積極參與中美洲銀行的相關計畫，現在，全球進入後疫情時代，她期待台灣和中美洲能繼續密切合作，共同因應挑戰，並創造彼此的繁榮發展。

蔡英文表示，訪團此行展現出中美洲銀行非常重視台灣的金融及貿易市場，對深化雙邊合作關係來說，更是意義非凡。她要藉此機會，感謝摩西總裁長期對台灣的支持，協助台灣和中美洲市場的資本連結，持續推展雙方在各領域的合作，例如去年11月所簽署的「夥伴關係信託基金協定」。

蔡英文強調，今日雙方會再簽署新的合作計畫，台灣會和友邦會員國相互扶持，共同因應疫後經濟復甦，以及提升婦女經濟賦權。

提及今年1月宏都拉斯總統卡蕬楚的就職典禮，台灣由副總統賴清德代表出席，蔡英文希望，台灣和宏都拉斯等中美洲國家持續提升雙邊關係，一起為雙方人民創造更多的福祉。

蔡英文也說明，過去幾年來，台灣也積極參與CABEI相關的計畫，包括協助區域內的會員國強化基礎建設、為中小企業提供融資服務，也一起面對氣候變遷和疫情的挑戰。現在，全球進入後疫情時代，期待台灣和中美洲能繼續密切合作，共同因應挑戰，也創造彼此的繁榮發展。

蔡英文表示，實現上述目標，台灣需要中美洲銀行和訪賓們的支持。她也祝福訪團此行順利圓滿，並再次感謝大家用行動展現對臺灣的支持，「我們一起繼續努力。」

訪賓一行尚包括宏都拉斯駐中美洲銀行董事卡利雅思（Belinda Carías）等，由財政部長蘇建榮陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在座。

摩西總裁訪台期間除晉見蔡英文外，將拜會行政院長蘇貞昌、接受外交部長吳釗燮代表我國政府頒贈「紫色大綬景星勳章」及款宴；吳部長另將代表財團法人國際合作發展基金會（ICDF）與摩西總裁簽署「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫-金融服務與信用保證」合作協議。摩西總裁同時也將參加我國加入中美洲銀行30週年暨該行駐台國家辦事處成立1週年相關慶祝活動、拜會我國金融機構、參訪優勢產業及文經建設等。