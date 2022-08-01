3個多月來新低！8/1台灣本土+16352　死亡+36　中重症+39　指揮中心：整體疫情趨勢到平穩

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增16,584例COVID-19確定病例，分別為16,352例本土個案及232例境外移入；確診個案中新增39例中重症、36例死亡，另外，今日無新增兒少死亡或重症。

今日新增確診和中重症紛紛創新低，確診數是自4月30日以來最低，中重症則為5月3日以來最低。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，國內疫情近來以緩慢的方式下降，整體疫情趨勢到平穩的階段。



指揮中心表示，今日新增之16,352例本土病例，7,802例男性，8,541例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布仍以六都最多，依序為新北市(2,831例)，台中市(1,987例)，桃園市(1,840例)，高雄市(1,622例)，台北市(1,574例)，臺南市(1,313例)。



指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為19例男性、17例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、21例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月29日，死亡日期介於5月20日至7月29日。





指揮中心說明，今日新增232例境外移入個案中，131例男性，101例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為奧地利(5例)、越南(4例)、日本、泰國及義大利(各2例)、韓國、美國、菲律賓、印度、中國及馬來西亞(各1例)，另211例感染國家調查中。入境日期介於今年7月1日至7月31日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,604,761例確診，分別為20,283例境外移入，4,584,424例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,963例COVID-19死亡病例，其中8,948例本土，另15例為境外移入。