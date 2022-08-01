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台灣首家大型製造業加入氣候組織EP100　台泥將全面提升能源生產力

台泥指出，目前兩岸所有水泥廠已通過ISO50001認證，並制定節能策略，100%水泥廠區設置餘熱發電系統，引進汽輪機進汽閃蒸技術，提高熱能回收。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/01 14:13
圖為台泥蘇澳廠。（照片由台泥提供）

圖為台泥蘇澳廠。（照片由台泥提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣水泥今(1)日宣布，正式成為氣候組織(Climate Group) EP100會員，為台灣首間加入EP100能源效率提升的大型製造業。台泥並承諾所有水泥廠將導入ISO50001能源管理系統及目標2040年能源生產力相較2016基準年提升50%。

台泥今(1)透過新聞稿寫道，目前全球總計122家企業共同承諾EP100，國際水泥公司包含Dalmia Cement、UltraTech Cement、Yanbu Cement Company皆為承諾會員，而台灣水泥為全球第4家通過EP100審核的水泥公司。

台泥董事長張安平表示，21世紀是能源的世代，產業界應該探討能源效率，若能源效率不夠，就要想辦法讓能源效率往上提升，檢視產業自身的能源效率能否與世界匹敵。面對全球碳排放量高漲及能源轉型，提升產業能源效率為重要關鍵。

台泥指出，目前兩岸所有水泥廠已通過ISO50001認證，並制定節能策略，100%水泥廠區設置餘熱發電系統，引進汽輪機進汽閃蒸技術，提高熱能回收。另外，自2022年至2023年，該公司將陸續投入多項能源效率提升的更新改造工程，包括蘇澳廠投入新台幣9億元進行餘熱發電設備更新改造，預計使每噸熟料淨發電量由13度增至29度，發電效益提升超過1倍。

台泥還說，蘇澳廠及和平廠將分別投入1.34億元和3.82億元進行熟料冷卻機的更新改造工程，預計使每噸熟料的耗煤量分別各降低1.2公斤，總計將可減少3139萬度/年外購電力及9760噸/年耗煤量，約相當減少3.72萬噸二氧化碳排放，等同約310萬棵樹的減碳量。

面對化石燃料對地球的衝擊，台泥表示，正積極尋求替代燃料，如廢木屑、廢木材、農業剩餘資材等生質燃料以及固體再生燃料(SRF)。同時該公司亦將全面提升ESG質量揭露，2022年台泥中英文永續報告書、ESG專區及ESG Report 均已上線。
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更新時間 : 2022-08-01 14:37 GMT+08:00

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