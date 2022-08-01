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輝瑞BNT嬰幼兒疫苗獲台灣EUA　可供6個月至4歲童施打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/01 13:43
食藥署今（1）日宣布，輝瑞嬰幼兒疫苗通過EUA，可用於6個月至4歲嬰幼兒。

食藥署今（1）日宣布，輝瑞嬰幼兒疫苗通過EUA，可用於6個月至4歲嬰幼兒。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）食藥署今（1）日宣布，輝瑞嬰幼兒疫苗通過EUA，可用於6個月至4歲嬰幼兒，每人須接種3劑，每劑0.2毫升；據臨床試驗結果，在安全性方面，沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。

食藥署表示，因應新型冠狀病毒疾病(以下簡稱COVID-19)疫情防疫需求，於7月29日召開專家會議，考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議專案核准Pfizer-BioNTech幼兒疫苗適用於6個月至4歲兒童的基礎接種，用法用量為施打3劑，每劑0.2毫升(含3微克的mRNA)，前2劑施打間隔至少21天，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。

根據Pfizer-BioNTech嬰幼兒疫苗第1、2、3期臨床試驗結果，顯示6個月至4歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性方面，與其他年齡組別相比，沒有新增的安全性疑慮。經整體評估其有效性及安全性，

食藥署說明，在臨床試驗中，6個月至未滿2歲兒童接種任一劑疫苗最常見的不良反應包括躁動、食慾下降、注射部位壓痛、注射部位發紅、發燒和注射部位腫脹等，而2至4歲兒童最常見的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、注射部位發紅、發燒和頭痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。

食藥署表示，未來將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗安全。
BNT幼兒劑型
輝瑞BNT

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