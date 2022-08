【林智堅論文門】陳明通指結論不同不算抄襲 台灣前教育部長曾志朗：胡說八道

(台灣英文新聞/政治組綜合報導) 國安局長陳明通31日針對林智堅和余正煌的論文爭議發表兩千字聲明,中研院院士、教育部前部長曾志朗也忍不住發聲,怒斥陳的說明「胡說八道」,學界大老、學者也接連批判謬論。

陳明通第二次的聲明中解釋,余、林兩人沒有誰抄襲誰的問題,兩人論文問題意識、研究對象與結論都不同,各有其研究發現與價值,稱不上誰抄誰。

陳明通的論文抄襲的標準?

聯合報導,中研院院士、教育部前部長,同時也是亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會(Research Integrity in Asia and the Pacific Rim) 執行委員的曾志朗表示,依該會對論文抄襲的標準來看,只會根據兩篇論文內容的雷同度有多高來判定,至於結論有什麼開創性,跟是否構成抄襲無關,「論文抄襲看的是內容,不是結論」。

曾志朗補充,看論文內容、文字的雷同度有多高,這是用軟體比對就可以抓出的客觀事實,較晚發表的B作者就會被判定是研究行為不端。 至於事後的解釋,「委員會不會受理,因為那是事後處理的問題,和是否抄襲的客觀判定是不相干的」。

中研院士接力批判:教不嚴師之惰 指導老師問題也大

中研院院士、台大醫學院教授陳培哲指出,此一論文門事件「指導老師的責任最大」,根本解決之道是淘汰不適任的大學教師。

陳培哲說,這次沸沸揚揚的論文抄襲事件,最大的問題是沒有負起教育及指導責任的的教師。學生畢竟是來學習受教的,教不嚴師之惰。「有不合格的教師,台大應該負起責任,將他們淘汰,但也要對學生尋求補救之道。」陳培哲分析,因為這等同是作弊,假設學位口試的結果撤銷,就等於學位未完成沒有畢業,因此林智堅還是學生。

游盈隆:「動搖黨本」

台灣民意基金會董事長游盈隆31日臉書發文表示,民進黨當權派顯然嚴重低估台灣社會對這件事可能的反彈,林智堅指導教授、國安局長陳明通試圖以「原創說」替林智堅解套,卻製造更多混亂,如此下去可能「動搖黨本」。

游盈隆說,這件事的本質是有關學術良知、倫理、道德、規範,當事人有沒有違反這些原則,有沒有抄襲、剽竊、舞弊等行為,一點都不複雜,只需就事論事,查明真相,勿枉勿縱,給當事人一個公道或一個懲戒,就結束了。可嘆的是,這件事一開始就被民進黨當權派定性是選舉抹黑,接著搞藍綠對決,以為藉全面政治化可以模糊事件的本質和焦點,但台灣公民社會顯然不買單。

他接著批判陳明通在這事件上的作法,邏輯上也在打迷糊仗,畢竟學術上的抄襲定義其實很清楚,難有爭議,至於「原創」,就不是那麼清清楚楚。林智堅和陳明通有關「原創」的說詞,不外是「問卷」、「資料」與「構想」三方面。林陳兩人皆主張「問卷是林智堅團隊設計的」、「原始資料是林智堅的」、「原始概念創意也是林智堅的」,但嚴格來講,就算這三點都是真的,也不能說「林智堅是原創」。因為那和「原創性」原意差了十萬八千里。

