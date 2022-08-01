〈財經主筆室〉壽險公會龍頭之爭差點壞了台股盤勢 金管會努力補破網

一場壽險公會理事長改選之爭，竟然差點引發一場金融風暴？好在，金管會一開始就積極補破網，適時消弭了這場危機。據傳，對這場選舉紛爭波及到股市，金管會私下感到相當不滿。而壽險公會理事長改選就在本(8)月底舉行，參與此次改選兩造雙方是否會有進一步動作？金管會態度又是如何？已經成為市場目前最熱門話題。

金管會為何會對這場改選引發的紛爭感到不滿?主要是國安基金在7月12日晚間宣布進場護盤，讓台股好不容易從萬四以下反彈，指數連漲多日後有機會上攻萬五關卡。未料，20日突如其來的南山淨值風暴，一時間讓市場多頭信心大受打擊，好在金管會及時出手平息風暴，否則國安基金可能面臨白白護盤的窘境。

事件的發生，主要是7月20日信傳媒的一篇新聞報導：潤泰集團被南山「拖累」？潤泰新(2915)、潤泰全(9945)第二季每股淨值拉警報。內容中還直接指出﹕「潤泰家族」第一季淨值明顯大跌；潤泰全第一季淨值逼近腰斬；第二季潤泰全、潤泰新、寶成(9904)淨值還會跌更多；潤泰全第二季每股淨值恐淪負數，面臨下市危機等。

信傳媒的報導將種種不利潤泰集團的數據，幾乎全部給引用上了，在這利空衝擊下，導致潤泰全、潤泰新兩檔股票20日盤中即亮燈跌停。對此潤泰全、潤泰新急發重訊澄清，強調報導內容係媒體自行臆測，非為公司結算之結果，強調111年第二季財務數據待公司結算完成後，將依規定辦理公告。

未料，這個重訊說明未被證交所接受，反而要求潤泰新、潤泰全及寶成等3家公司在當晚深夜必須舉辦重訊記者會進一步說明。證交所這個突如其來的大動作，反成為市場真正炸鍋的引爆點，市場投資人嗅到了不尋常，認為南山風暴有可能會擴大，會擴及其它壽險公司，甚至會波及到金控業。

結果，此事件不只潤泰集團受南山人壽淨值風暴拖累，擁有大型壽險公司的國泰金(2882)、富邦金(2881)、開發金(2883)、新光金(2888)也首當其衝，股價亦應聲下跌，一時間，壽險及金控業者如泥菩薩過江自身難保。

其實，20日壽險公會20日緊急發出新聞稿「喊冤」，強調現行財報對利率上升的影響，只呈現在資產面的公允價值，但保險負債卻未反應。21日，針對南山人壽淨值大減，金管會也出面信心喊話：台灣壽險無流動性問題。

金管會會在短時間就出面來滅火，最主要是金管會主委黃天牧看不下去，據其友人透露：「主委說這是會計問題，並非經營問題，壽險業都清楚，金管會不能坐視亂象。」

8月底即將登場的壽險公會理事長改選，目前浮出檯面曾經表示有意參選的人選，分別為南山人壽董事長尹崇堯，以及全球人壽董事陳慧遊兩人，一個是壽險業年輕接班人，一名是曾任總統府總管轉戰壽險業，壽險市場對兩人都不算熟悉，但近半年兩人都到各壽險公司及對壽險大股東進行拜訪、拉票，越臨近8月戰況越火熱。

此次南山淨值風波事件的爆發，南山人壽內部也覺得「內情並不單純」，最主要就是此次首先報導南山淨值風波的信傳媒，與全球人壽董事陳慧遊擔任代表人的秋雨創新，兩家公司的登記地址完全相同，若說完全無關？那真是巧合呀？不免令人懷疑真的內情不簡單，就連網路上有人評論「好黑呀！」

7月25日金管會針對兩項缺失，對全球人壽開罰120萬元，這對甚少遭金管會開罰的全球人壽來說甚為罕見，到底此為正常現象還是金管會對全球人壽的示警動作，市場有諸多揣測？不過，由兩位候選人的背景來看，此次選戰可能不僅是大型及中小型壽險公司的對戰，還看得到商界及政界的角力，結果如何？本月底即見真章。