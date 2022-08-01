「江南大叔」Psy濕身秀巡演爭議不斷 傳員工墜落致死意外

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）以「江南style」一曲達成Youtube 4.4億點擊率的南韓歌手Psy，歷年來都會舉辦濕身秀巡迴演唱會，近年因新冠肺炎疫情已停辦3屆，而在今年7月，終於睽違3年再度舉辦11場巡演，卻發生了墜落意外事件。

7月31日時傳出，一名員工在江陵綜合運動場拆除濕身秀舞台照明設備時，發生了從20公尺處墜落的意外，事發時雖立即送醫，仍搶救不治。

對此，Psy的經紀公司P-Nation表示，該名員工為蒙古籍20歲男性，是此次的舞台拆除外包員工，並表示，對於幕後工作人員的努力都看在眼裡，也應該做好應對措施，對於這次的意外感到非常遺憾，會盡力協助後事，往後也會盡力防止類似意外再次發生。

Psy此次的巡演所引發的議論可說是一波未平，一波又起。事實上，Psy這次的濕身巡迴演唱會造成了許多爭議。過去Psy曾於節目中說道，一場濕身秀需耗費300噸的水，且皆為飲用水，但因今年南韓降雨量創新低，正面臨乾旱危機，因此引發網友撻伐。

除此之外，近期亦有許多人認為Psy的濕身巡迴演唱將造成很大的防疫破口。最近陸續有參與過濕身秀的粉絲出來表示，自己去了一趟演唱會回來後就確診。

主辦單位此次巡演為了防疫，提供每名入場粉絲3個KF94口罩及一個防水口罩，但此措施似乎無效，依然有許多人遭感染確診，而南韓防疫單位亦表示，對此正在進行相關內部調查。