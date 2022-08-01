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8/7楠梓產業園區動土 台積電：高雄廠動土時程較晚

台積電原規劃於高雄興建7奈米及28奈米製程的晶圓廠，目前可能考量改為先進製程，6奈米以下的產線。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/01 11:56
「楠梓產業園區動土典禮」將於7日舉行，台積電今（1）日表示，高雄廠動土時程較晚，屆時公布（圖／美聯社）

「楠梓產業園區動土典禮」將於7日舉行，台積電今（1）日表示，高雄廠動土時程較晚，屆時公布（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）外傳半導體龍頭台積電將於本週為高雄廠舉行動土典禮，台積電今（1）日回應指出，8月7日該公司受邀「楠梓產業園區動土典禮」，至於高雄廠動土的時程較晚，屆時會對外公布。

台積電於去年11月宣布於高雄投資興建7奈米廠與28奈米的12吋廠，場址選在中油煉油廠舊址，以因應車用電子的客戶需求。然而近來台積電遭砍單、延遲擴產的傳言不斷，更有高雄廠量產時程延後等消息流傳，市場眾說紛紜。《自由時報》今早報導，台積電高雄廠將於本月7日舉行動土典禮，引發熱議。

台積電上午回應該報導指出，8月7日該公司受邀「楠梓產業園區動土典禮」，屆時總統蔡英文將南下參加動土典禮，高雄市也強調「將打造高雄成為全球最有價值半導體產業聚落」。

至於高雄廠相關時程，台積電則重申高雄廠2022年動工、2024年量產的時程不變。

高市府指出，楠梓產業園區歷經舊址整治與環評後，於今年4月底完成園區核定，5月點交土地予以台積電設廠及取得建照，6月園區公設及建廠同步動工。預計未來營運後可創造1500名就業人口、1576億元年產值。

至於台積電原規劃於高雄興建7奈米及28奈米製程的晶圓廠，考量未來不利於半導體成熟製程，第一期兩座廠房確實考量均改為先進製程，可能為6奈米以下，目前尚未定案。
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更新時間 : 2022-08-01 13:06 GMT+08:00

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