慶祝台灣原住民日！高雄原民青年融合RAP風格　製作「TAKAO 81」主題曲

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）高雄市原民會今(1)日推出，由原鄉青年量身訂做主題曲「TAKAO 81」，改編自「永遠的原住民」、融合RAP賦予歌曲新的靈魂，唱出「中央山脈 中央山脈 原住民永遠是原住民」輕快且富有節奏感的歌詞，向原住民正名紀念日及原運前輩致敬。

高市原民會表示，為紀念這具重要歷史意義的日子，特別邀請茂林部落原民青年郭鴻文，改編當年原住民運動知名歌曲「永遠的原住民」，融合RAP節奏，再以青年為腳本設計重點拍攝MV，賦予歌曲新的靈魂。

TAKAO 81創作者郭鴻文，原住民名字叫做當阿汝（Dangaru），他並說明創作這首歌的初衷，是看到原住民傳統和語言逐漸沒落，但原民會相關部門一直在找回文化。雖然自己遠在北部工作，也想盡一份力，所以引用了許進德老師「永遠的原住民」來做改編，希望能激起更多原住民的音樂人站出來，為部落發聲。

至於會選擇融合RAP風格，郭鴻文分享，在國中打球的時候，偶然聽見藝人Mc HotDog歌曲，覺得這種說話的音樂很酷，在慢慢研究就越來越喜歡這樣的曲風。他說，自己一直有音樂夢，便利用下班時間做音樂。

高市原民會主委阿布斯表示，感謝郭鴻文為高雄用心創作琅琅上口的「TAKAO 81」，讓原住民族日的意涵更廣為人知。她也向所有支持主題曲MV拍攝的高市議員、文化健康站、正名青年、語言推廣人員及青年會等人致謝。

同時，歡迎大家在今天下午3時至7時，一起參加「TAKAO 81 原青主KEY」音樂會，將發表TAKAO 81主題曲；歡迎大家一起來到文化中心戶外草坪共襄盛舉。

高雄市政府邀請茂林部落原民青年郭鴻文製作主題曲「TAKAO 81」，向原住民正名紀念日及原民運動前輩致敬。（高雄市政府提供）