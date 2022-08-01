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與台灣淵源深！菲律賓前總統羅慕斯病逝 享耆壽94歲

羅慕斯曾在美國接受軍事訓練，在1986年「人民力量革命」運動中扮演要角，1992年至1998年任總統期間帶領菲律賓經濟起飛。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/01 10:49
圖為羅慕斯2016年在菲律賓馬尼拉近郊記者會上的畫面。（美聯社圖片）

圖為羅慕斯2016年在菲律賓馬尼拉近郊記者會上的畫面。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞 /楊琇羽 綜合報導）與台灣關係深厚的菲律賓前總統羅慕斯（Fidel Ramos）周日(31日) 病逝，享耆壽94歲。

美聯社報導，羅慕斯年輕時曾在美國西點軍校接受軍事訓練，1950年從該校畢業後返菲任軍職，參與過韓戰及越戰。在前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）當政時期擔任國防部副參謀長，但後來兩人理念不合，羅慕斯更在1986年推倒馬可仕獨裁「人民力量革命」運動中扮演要角。

羅慕斯後來成為菲律賓第12任總統，1992年至1998年任期間帶領菲律賓經濟起飛。

羅慕斯家人31日晚間簡短地發布了他的死訊，但以個人隱私為由不透露進一步細節。

羅慕斯親信諾曼（Norman Legaspi,）告訴美聯社，羅慕斯近年健康狀況不佳，有心臟以及認知功能衰退問題，因此進出醫院多回。

當年馬可仕之子—小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）1991年返國從政，馬可仕家族重新在菲律賓政壇奪回地位，更贏得今年總統大選成為新領導人。小馬可仕聞訊後在臉書貼文悼念羅慕斯，指國家失去一個好的領導人及家人。

與台灣的關連

中央社報導，羅慕斯與台灣淵源深遠，他的父親老羅慕斯（Narciso Ramos）在台菲斷交前（1956年至1965年）曾擔任駐中華民國大使，因此羅慕斯年幼時也待過台灣。

羅慕斯擔任總統期間，時任中華民國總統李登輝1994年以「度假外交」方式訪菲，與羅慕斯會面，羅慕斯還親自前往蘇比克灣迎接李登輝，但在中共壓力下，時任菲國外長回應會面是基於雙方建立貿易和經濟關係，並未違反「一個中國」政策。

報導指出，羅慕斯卸任後曾多次造訪台灣，直到2018年因健康因素未獲醫師許可遠行。馬英九2019年訪菲時，羅慕斯的3個孫子也出席與馬英九一行人會面，其中一個孫子森布拉諾（CJ R. Sembrano）還曾在台灣師範大學學中文。
羅慕斯
馬可仕

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