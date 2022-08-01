農科園區吸引上百家企業進駐投資逾146億元！農委會冀建構完整物流通關體系　協助台灣產業行銷全球

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為建構完整物流通關體系，農委會今(1)日表示，已擘畫建立全台灣農、漁、畜產冷鏈物流基礎設施與營運能力，冀布建從生產端到消費端完整倉儲物流及通關體系，降低儲運耗損、確保品質、快速到貨，並保持備援調控彈性，讓台灣農業產品不受限於國內或單一國家市場。

行政院農業委員會屏東農業生物科技園區是全台唯一以農業科技為發展主軸的產業聚落，園區軟、硬體設施完善，提供單一行政窗口服務、保稅及多項投資優惠措施，打造企業創新與永續營運環境，帶動台灣農業科技產業發展。農委會表示，為協助農產業行銷，繼2018年農科園區物流中心營運後，2020年續投入新建旗艦型國際保鮮物流中心，以及2021年桃園農業物流園區建設計畫正式啟動，冀布建從生產端到消費端完整倉儲物流及通關體系。

農委會表示，農科園區進駐企業家數日益增加，貨物進出頻繁，物流機能及倉儲空間漸不敷使用，農科園區及時爭取新臺幣3.8億元經費，興建總樓地板面積14,544平方公尺的物流中心，可提供一般常溫倉儲空間達20,430平方公尺，並自2018年4月引進民間專業物流業者代操作營運，藉其物流實務專業，並且提供24小時全年無休貼心服務，不僅有助降低園區進駐企業存倉及運輸成本，更成為園區企業全球發貨中心，推升台灣優質農業科技產品躍上國際舞台，農科園區亦因此優勢得以吸引更多國內外企業申請投資進駐，目前進駐的114家企業除帶動投資金額達新台幣146億元以上，更創造逾2600名的就業人口。

農委會還說，農科園區繼物流中心常溫倉儲之後，客製化國際保鮮物流中心新建工程接續於2020年10月開工，總樓地板面積10,188平方公尺，規劃設有1347棧板冷藏空間、7800棧板冷凍空間、符合HACCP食品作業場規範且日處理量達10噸的加工包裝空間，總經費近新臺幣6億元，是農委會大型外銷農產品物流中心計畫最重要的項目，帶領建構農業安全體系與農產品現代化冷鏈物流營運模式，結合農產品出口與國內消費需求，可平衡國內供需，並提供國產優質新鮮農產品進軍國際市場前所需的溫控儲存處所。

國際保鮮物流中心擁有南台灣最大冷藏冷凍自動倉儲空間，預計今（2022）年8月開始營運，以提供保鮮技術服務，期能協助國內農產品產銷調節及拓展國際行銷，達公私協力，達產業、營運廠商及農民多贏目標。

農委會表示，為開拓農產品國際市場，必備完善冷鏈物流，桃園農業物流園區建設計畫為解決台灣農產業出口最後一哩路冷鏈斷鏈問題的解方。因此，規劃約13公頃用地緊臨桃園國際機場，亦鄰近台北港，具海空聯運的區位優勢，興建國際冷鏈物流中心、廠房及防疫檢疫相關設施，於去（2021）年獲行政院核定推動，將投注新台幣32億餘元進行園區開發，設置冷藏與冷凍出進口暫存空間、符合食品安全規範之加工包裝空間，預計2024年底完成。屆時串聯全台各地冷鏈倉儲與物流網絡，打造成為出進口戰略平台。

農委會表示，農科園區農業科技產業聚落發展成形，加上物流中心營運、國際保鮮物流中心即將啟用及桃園農業物流園區之開發，提供完善轉運、包裝、重整、理貨、加值、儲放、檢驗、檢疫、通關、出口一條龍便捷服務。未來運用人工智慧物聯網(AIoT)技術，建立農業、物流業結盟，出進口全程冷鏈配送現代化營運模式，發揮產業價值鏈加乘效益，落實推動農產品內外銷巿場健全發展國家政策目標，以敲開我國優質農業產品跨國行銷契機，進而贏得全球市場無限商機。

△桃園農業物流園區示意圖。（照片來源：行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處提供）

△農科園區國際保鮮物流中心。(照片由行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處提供)