Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

疫情致全球離岸風電工程接近停擺　經濟部預期台灣今年底可設置達200座風機

經濟部：為降低疫情對於離岸風電設置衝擊，能源局配合指揮中心要求，擬定離岸風電防疫計畫，配合疫情變化朝逐步放寬方式，協助業者加速風場施工。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/01 09:39
離岸風機示意圖。(照片由Pixabay提供)

離岸風機示意圖。(照片由Pixabay提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）審計部報告指出，2021年底離岸風電累計較目標量落差過高，經濟部回應，新冠肺炎(COVID-19)疫情影響離岸風電設置為全球現象，包括人員出入境、船隻移動、材料製造與運送等。有鑑於此，該部與疫情指揮中心合作，在防疫優先的前提下，研擬專案配套措施，預期2022年可累計設置達200座以上風機。

經濟部能源局透過新聞稿表示，依據離岸風電世界論壇(World Forum Offshore Wind，WFO)報告，2020年起即因新冠肺炎疫情影響，阻斷各國離岸風電工程離岸風場專用船舶、機具設備及人員(船員及技師)前往各個興建中離岸風場工作，各國為防止疫情擴散，嚴格的隔離制度、隔離期及禁止外籍人士入境等許多措施，使得全球的離岸風電工程都接近停擺，可見離岸風電工程進入高峰期的台灣並非獨有案例。

為降低疫情對於離岸風電設置衝擊，能源局配合指揮中心要求，擬定離岸風電防疫計畫，配合疫情變化朝逐步放寬方式，協助業者加速風場施工，約3000人次外籍人員入境，相關彈性作法如低風險船舶人員開放上岸輪休、低風險船舶可於海上換員、入境隔離3天且第4天快篩陰性即可上船工作等彈性措施，在防疫優先前提下降低邊境管制對施工影響。

能源局進一步說明，今年有4開發商風場正在積極施工，包含沃旭的大彰化風場、彰芳一期風場、海能風場、允能風場等，預估今年底台灣海峽離岸風機累計設置可達200座以上風力機，提供台灣更多再生能源。

能源局強調，虛心接受審計部門善意提醒，經濟部將盡最大努力提供防疫作業、基礎建設等相關協助，期能擴大再生能源推廣，確保電力供應穩定，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。
再生能源
風場
離岸風電
疫情
風機

相關新聞

染疫解隔後別輕心！確診併中暑死亡第2例 台灣4旬男反覆高燒逾40度
染疫解隔後別輕心！確診併中暑死亡第2例 台灣4旬男反覆高燒逾40度
2022/07/30 16:33
台灣天熱民眾期待解除口罩令 張上淳：BA.5已進入社區 若放鬆將釀疫情
台灣天熱民眾期待解除口罩令 張上淳：BA.5已進入社區 若放鬆將釀疫情
2022/07/30 16:12
舊金山猴痘病例激增！全市已281例 宣布進入「緊急狀態」
舊金山猴痘病例激增！全市已281例 宣布進入「緊急狀態」
2022/07/29 11:23
台灣疫情趨緩　經濟部統計處：6月餐飲業營業額619億元、年增61.7%
台灣疫情趨緩　經濟部統計處：6月餐飲業營業額619億元、年增61.7%
2022/07/26 09:51
朝商轉目標前進！海能風電完成12支風機安裝　已併聯台灣電力電網送電月餘
朝商轉目標前進！海能風電完成12支風機安裝　已併聯台灣電力電網送電月餘
2022/07/21 15:55

更新時間 : 2022-08-01 10:03 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
台灣7/30新增21,273例新冠肺炎本土確診　228例境外移入、60例死亡
台灣7/30新增21,273例新冠肺炎本土確診　228例境外移入、60例死亡
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應
林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應