〈時評〉全球市場供過於求 台灣半導體晶片業不進則退

美國參議院通過「晶片與科學法案」，計劃以520億美元補助晶片廠商，推動「晶片在美國生產」計劃。中國計劃在2024年以前，將蓋31座晶圓廠。韓國豪擲新台幣12.6兆元，建立全球最大半導體生產基地，台灣要小心未來供過於求趨勢，不宜過度投資。

宏碁董事長陳俊聖最近公開表示，台灣有20座12吋晶圓廠正在興建，每一座月產能4萬片的12吋晶圓廠的建廠成本，高達1200億元，20座總成本達到2.4兆元，正好是一年中央政府總預算規模，但是產業現在正面臨「下冷中溫上熱」，若持續建置晶圓廠，但產能利用率上不來，恐會動搖國本。

陳俊聖示警台灣半導體產業，未來面臨的危機，絕對值得重視。半導體產業出身的陳俊聖指出，未來企業需有獨到領先的絕技，才能在市場中維持不倒，如台積電在10奈米以下的晶圓代工就無人能及，但其他企業就未必，如果到現在還不能警覺需求趨勢正在快速轉變，未來將面臨嚴重危機。

陳俊聖的預警，值得台灣重視，全球半導體產業都在搶建晶片廠，尤其美、日、台、韓、中，都在搶建晶片廠。中國未來5年將建25座12吋晶圓廠，涵蓋邏輯晶圓代工產缐、DRAM產缐、MEMS產缐。目前中國已有23座12吋晶圓廠投產，月產能約為104.2萬片，與總規劃156.5萬片相比，產能裝載率達66.58%。

到2026年底，中國規劃中12吋晶片總月產能將超過276.3萬片，比目前大幅増加165.1%，目前中國晶片生產量已達全球16%，正朝向全球40％市佔率努力。

2021年及2022年，兩年之內，全球就有29座晶片廠開工，其中台灣8座、中國8座、北美6座、歐洲及中東3座、日本2座、韓國2座。搶建晶片廠，是近兩年世界各國科技界的顯學，因為大家飽受缺晶片之苦，瞻前不顧後，全球盲目搶建投產，唯恐進度不夠快，被其他國家「卡脖子」。

南韓政府宣布「總合半導體強國戰略」，宣布今後10年將狂砸510兆韓元（約合新台幣12.67兆元），在朝鮮半島打造全球最大、最尖端的半導體供應鏈，涵蓋半導體材料、設備、設計、製造等所有面向，包括三星、SK海力士等153家相關企業，都在政府扶持之內，搶當世界半導體產業龍頭。

美國對於晶片90％依靠台灣，危機意識濃厚，商務部長雷蒙多說，「試著想想看，萬一美國無法再取得台灣製造的晶片，那是一個可怕的情況」，她強調，這樣的情況甚至可能導致國安危機，「是一場深刻且直接的衰退，屆時連製造軍事裝備都無法自保」。

雷蒙多甚至以65年以前的「史普尼克危機」，來形容美國的處境，她説，這件事令人徹夜難眠，她強調，「晶片需要在美國製造」。

所謂「史普尼克危機」，是指1957年時，蘇聯在美國試射2次人造衞星失敗後，搶先成功發射史普尼克1號人造衛星，使當時居主導地位的美國，陷入一陣恐慌。美國前財政部長桑默斯說，基於地緣政治因素，美國必須通過這項法案，他將美國在晶片的處境，與歐洲對俄羅斯能源的依賴做對比。

桑默斯指出，大家納悶德國為什麼那麼依賴俄羅斯的天然氣，那他們也會反過問「為什麼美國這麼依賴台灣半導體」？

美國總統拜登，以行動支持雷蒙多等人的看法，今年5月21日出訪亞洲，第一站到韓國，一下飛機就直奔三星半導體廠，演說中特別強調美韓雙方合作，解決晶片短缺危機，也順便到日本訪問，討論美日半導體合作計劃。拜登心心念念建立半導體盟友計劃，何嘗不是擔心區域政治風險。

韓國順勢提出將在美國設立11間半導體新廠計劃，其中2座在奧斯汀，9座在泰勒。預計將投資2千億美元，一方面爭取美國政府補助，搶食龐大市場，另一方面何嘗不是積極規劃取代台灣，希望成為美國晶片最大的供應商。

美商英特爾企圖心也很強烈，一直強調美國應支持「本土產業」，補助不應涵蓋總公司不是美國的外國晶片廠，英特爾計劃在美國及歐洲各建8座晶圓廠，一舉取得歐、美半導體晶片市場，佈局之深，不容小覷。

台灣半導體產業現階段執世界之牛耳，但是這幾年半導體晶片荒，世界各國都驚覺晶片依靠他國的風險，以及不經濟，爭先恐後的擴廠結果，除了保有先進製程優勢的台積電之外，國內其他晶片廠商面臨空前挑戰。陳俊盛示警全球晶片面臨供過於求的危機，確實值得台灣半導體業界警惕，居安思危，唯有不斷創新，保持先進技術優勢，才能在激烈競爭的市場中，長保平安。