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美擴大半導體設備出口中國禁令 專家：台積電影響有限

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/31 20:42
美國擴大對中國半導體設備出口管制，對台積電在中國未來擴產影響有待觀察。（圖／美聯社）

美國擴大對中國半導體設備出口管制，對台積電在中國未來擴產影響有待觀察。（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國晶圓代工廠中芯成功量產7奈米晶片，外傳美國擴大對中國半導體設備出口管制，邏輯晶片、DRAM和3D NAND Flash都將受影響。專家指出，美國此舉堪稱「一箭三鵰」，至於對台灣半導體龍頭台積電則影響有限。

儘管中芯在美國的限縮措施下，缺乏荷蘭艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）設備，依然在先進製程技術發展上獲重大突破，量產7奈米晶片逾1年。

中央社報導，光刻機是半導體生產的重要設備，EUV光刻機則是推進先進製程的關鍵；深紫外光（DUV）則用於成熟製程。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真研判，中芯極有可能利用深紫外光（DUV）設備，加上多層光罩，達到7奈米生產。

劉佩真分析，中芯目前7奈米量產產能規模可能還小，良率較不穩定，且成本非常高昂，7奈米性價比相對不高，並可能受到來自美方管制措施，影響客戶下單意願，實際效應有限。

國外媒體報導，美國擴大對中國半導體設備的管制，兩大半導體設備供應商科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）透露，最近收到華府通知，未取得許可證的美企，禁止出售14奈米以下半導體設備給中芯等陸企，就連台積電在大陸的晶圓代工廠也可能被列入禁售。台積電對此並沒有評論。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，美國先前已禁止10奈米以下的先進半導體設備出口中國，這次進一步擴大管制範疇至14奈米以下製程，且包括台積電等外商在中國設立的半導體廠也都被納入管制。

楊瑞臨表示，微影、蝕刻及量測檢測是半導體最重要的3道製程，其中，微影的EUV設備市場由荷蘭艾司摩爾（ASML）獨占，科林研發為蝕刻設備龍頭，市占率逾5成，科磊為檢測設備龍頭，市占率也超過5成。

楊瑞臨指出，美國新推出的管制措施應經過深入研究，對中國半導體的管制相當到位，除了邏輯晶片外，對於中國的動態隨機存取記憶體（DRAM）和3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）也都會有影響，是「一箭三鵰」的做法，中國半導體產業中長期發展恐面臨重重阻礙。

他表示，在中國設廠的韓國記憶體廠三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）可能遭波及，未來中國廠擴產可能遭受影響。

至於台積電是否受影響，楊瑞臨認為，台積電南京廠未來擴產影響有待觀察，但台積電根基在台灣，台灣廠在生產效率與成本等方面最具競爭力，預期台積電所受影響應有限。
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