（更新）裴洛西出訪星馬韓日未提台灣 美軍機飛沖繩待命

更新時間：2022-07-31 18:01

發布時間：2022-07-31 17:43

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西8月訪台一事沸沸揚揚，中美關係緊張也隨之攀升，今（31）日裴洛西辦公室首度公布其率領的國會代表團訪問亞洲行程，包含新加坡、馬來西亞、南韓、日本，台灣並未列入其中。然而日媒報導，已有逾10架非駐日的美國軍機飛抵沖繩，研判與裴洛西出訪有關。

今年4月，裴洛西（Nancy Pelosi）原訂亞洲行將穿插訪問台灣行程，因卻確診新冠肺炎取消出訪。本月英媒《金融時報》披露，裴洛西8月將訪問台灣，引發多方關注。中國措詞激烈；美國國內看法不一，軍方認為當前不妥，智庫界擔心引發新台海危機，媒體關注拜登政府是否屈服中國威嚇，也有消息指出美國軍方或派戰機護航，台灣外交部則不予置評，從未證實。

28日拜習5度電話會談，針對台灣海峽議題，美方聲明指出拜登重申不支持片面改變現狀，中方則指出習近平警告美國勿「玩火自焚」。然而美國眾議長訪台與否，仍是霧裡看花，而裴洛西本人則以安全議題為由，迴避媒體提問行程。

儘管眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）證實裴洛西有訪台計畫，然今日裴洛西辦公室公布訪問亞洲行程，出訪國家包括新加坡、馬來西亞、南韓、日本，此行將重點關注印太地區的安全、經濟夥伴關係和民主治理。官網聲明並未提及台灣。

據其辦公室聲明及新加坡美國商會資訊，專機自夏威夷起飛，裴洛西將於8月1日抵達新加坡，並於出席「智慧城市雞尾酒會」活動並發表演講，該活動於當地時間下午4時至7時將舉辦。新加坡美國商會表示，很高興邀請美國商界的成員和朋友與美國國會代表團一起參加雞尾酒招待會。

裴洛西訪台究竟是空穴風還是另有安排，外界也只能靜觀其變。然而區域緊張情勢攀升已是事實。日媒指出，本日已有逾10架駐日本沖繩基地的美國軍機飛抵沖繩，包含9架隸屬美國國內空軍基地的KC-135空中加油機、2架美軍航空母艦艦載運輸機C-2灰狗式運輸機、1架的黎波里號兩棲突擊艦艦載直升機MH-60飛抵駐日本沖繩美軍嘉手納基地。