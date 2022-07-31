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【戰火無情】俄烏大戰台灣再借鏡 故宮演練戰時文物撤離計畫

台北故宮目前有70萬件典藏，若兩岸真爆發戰爭，恐怕也只能救9萬件

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/31 16:38
台北故宮（圖／維基百科）

台北故宮（圖／維基百科）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）戰爭一旦爆發，蹂躪的不只人與環境，文物也往往難逃災劫。有著全球最大中華文化典藏的國立故宮博物院，上週就舉行了史無前例的演習，若台海衝突終不可免，珍貴的文化寶藏，能救一件是一件。

台北故宮院長吳密察向CNN透露，俄國侵略烏克蘭後，故宮的應急準備就成了立委質詢焦點，為此他承諾7月就會提出撤離方案。事實上，故宮並非沒有緊急事件因應措施，惟主要是針對地震等天災或恐怖攻擊設計，缺乏戰時方案。

今年3月，位於利維夫的烏克蘭最大藝術博物館，館方人員緊急打包藏品逃難的畫面，歷歷在目經此俄烏一役後，故宮要思索的是，開戰後，館內人員如何迅速就定位，誰該做什麼事？在上週的演習中，180名工作人員進行各項模擬演練，包括安全設施遭敵方毀損且物件遭掠奪時，如何向軍警求援。

故宮典藏70萬件，不可能全數遷移，若三軍統帥下令撤退，按計畫，會先救9萬件高價值、較不佔空間的歷史文物。由於議題事涉敏感，館方拒絕透露撤離地點，也不願說明要用何種方式運送。

掀開歷史的扉頁，故宮的珍寶，其實已遭遇兩次戰火。

1930年代日本侵華前夕，中國政府將大批文物珍寶從北京南遷至上海與南京。之後十年，許多文物陸續遷至內陸四川，火車、火車、馬車、船隻全派上用場，途中的寺廟與洞穴都曾是藏匿地。直至1947年，日本向同盟國投降兩年後，北京故宮文物才得以在南京重聚。

然而，此時國共內戰再起，戰敗的國民黨政府播遷來台，將60餘萬件藝術品、書籍、地圖、官方文件等歷史文物攜至台灣，原暫存於台中糖廠及霧峰北溝，後在台北外雙溪建造了故宮現址，1965年正式開放，奠定了其在全球的中華文化守護者地位。

吳密察表示，「是戰爭讓這些文物到了台灣。我們有責任保護人這類文明的無價珍寶。」
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