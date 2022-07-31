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岸田將親赴禁核擴散大會 聚焦核裁軍

核裁軍及禁止核子擴散基礎迫在眉睫，然烏克蘭情勢恐成為核裁軍協議的攔路虎。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/31 16:30
日本首相岸田文雄將赴美訪問並出席8月1日於紐約舉行的禁止核子擴散條約（NPT）審議大會。（圖／ imago images)  

日本首相岸田文雄將赴美訪問並出席8月1日於紐約舉行的禁止核子擴散條約（NPT）審議大會。（圖／ imago images)  

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）5年一度的禁止核子擴散條約（NPT）審議大會將於美東時間8月1日於美國紐約聯合國總部舉行，能否達成核裁軍協議為最大焦點。日本首相岸田文雄將赴美與會發表演說，呼籲擁核國提高核戰力透明度、美中兩國針對核裁軍及軍備管理進行對話。

今年2月，核武強權俄羅斯入侵烏克蘭，舉世譁然；北韓今年初起頻繁試射飛彈，其領導人金正恩更揚言重啟核武對抗美國及南韓，核裁軍議題備受矚目。

日本為全世界唯一於戰爭中遭受原子彈轟炸的國家，但二戰後仰仗美國提供和保護傘以支撐國家安保。身為日本政府代表，日本首相岸田文雄預計7月31日到8月2日訪問美國，並在8月1日舉行的禁止核子擴散條約（NPT）審議大會上發表英語演說。岸田也將成為首位出席禁止核子擴散條約審議大會的日本首相。

日媒、中央社報導指出，岸田將於會上宣示邁向無核武世界的計畫方案，呼籲國際社會共同合作，包含擁核國提高核戰力透明度、美中兩國針對核裁軍及軍備管理進行對話。日本深受核武影響，岸田是否能夠透過親自與會，在擁核國及非擁核國間充當「橋梁」並獲得成果，也考驗其外交手腕。

審議大會五年舉辦一回，然受到新冠疫情影響，本屆會議時隔7年方才舉行，預計將有全球約190個國家或地區的政府代表與會，並於8月26日前針對「核裁軍」、「禁止核子擴散」及「和平使用核能」3大重點進行討論，並以通過明載未來對策的最終文件作為目標。

報導指指出，2015年的會議中，與會國家對中東非核化等議題無法達成共識宣告破裂，儘管要維持被視為核裁軍及禁止核子擴散基礎的NPT體制已迎來關鍵時刻，但烏克蘭情勢對此極為不利，國際社會對烏克蘭情勢持續譴責與回應升高緊張情勢，恐將成為NPT會議達成共識的障礙。
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更新時間 : 2022-07-31 17:19 GMT+08:00

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