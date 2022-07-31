避免「船擊」瀕危鯨魚 美國將緊縮東岸船速規範

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）身為海中最大的哺乳類，鯨魚在海中最大的天敵除了虎鯨外就是人類了。為了維護這些海中巨獸的安全，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）正打算以新的規範限制船隻的速度，避免船隻衝撞瀕危鯨魚致死。

根據仍在研議中的規定，NOAA將擴大管制須在特定「慢速區」減速的船隻等級，且途經慢速區的船隻須減速至時速19公里。

之所以在這時候提出這個構想，是因為數量一度很多、棲息在美國東岸的北大西洋露脊鯨 (North Atlantic right whale)數量已跌到340頭以下，且族群規模仍在急遽縮小當中。除了商業捕鯨外，其中兩大原因就是因為釣魚用具的纏繞以及高速行駛船隻的衝撞。

事實上，美國政府並不是一直毫無作為，只是長久以來都聚焦在釣具上，像是對東岸捕撈龍蝦的漁夫進行控管等，此舉也遭到新英格蘭地區的漁民抗議，認為當局並沒有同等對待也是鯨魚傷亡原因的「船擊」。

即使有劃定船隻需要減速的「慢速區」，鯨豚被船隻撞擊而受傷、死亡仍是常態，光是1999年至2018年春季間紀錄在案的，就有超過50隻。

根據非營利海洋組織Oceana在2021年釋出的報告，將近90%的船隻經過強制減速區時仍無視規定，在自願減速區的不配合率也高達85%，而在海洋溫度日漸上升的情況下，鯨魚更時常被迫離開既定的保護範圍內覓食，導致與船擦撞的意外頻傳。

〈衛報〉分析指出，調整控管船隻速度的規定對保護數量正在減少的北大西洋露脊鯨十分重要，如此才能避免該種鯨魚的絕種，而新規範則顯示出，政府明顯希望船運業在這件事上，負起更多的責任。