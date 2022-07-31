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【論文剽竊門】陳明通再發聲明滅火 「林智堅論文寫作先於余正煌」

陳明通：先有林智堅2014年選舉的民調資料和論文寫作，才有余正煌的論文。

By 台灣英文新聞－編輯
2022/07/31 14:41
國安局長陳明通

國安局長陳明通 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風暴，同涉爭議的當年指導教授、現任國安局長陳明通今（31）日再度發表聲明，有意澆熄爭議，強調「指導林智堅在前，後再交余正煌發揮」，二人皆無抄襲疑慮。

中央社刊出陳明通聲明，他以九大點洋洋灑灑澄清疑慮，一開頭就點出論文時序問題。陳表示，余正煌雖早於林智堅畢業，事實卻是先有林2014年選舉的民調資料和論文寫作，才有余的論文

他以二人指導老師的身分表示，相同的問卷與研究架構，再如何形容，都不會有太大差異性，有些還是他要求必須一致的「操作性定義」。至於文字雷同，是因他先修正林的論文部分內容後，再交予剛換論文題目、修業年限僅剩一學期的余做參考。

根據陳明通，余並不清楚這些文字的來源屬於林，認為是陳的修改建議，逕予以使用。但他也提到，余雖參考他所提供的文字，卻也用心增添了相關文獻。他重申，二人皆無抄襲動機，更沒有誰抄誰的問題

陳並對兩份論文關於蔡仁堅、許明財、林智堅的教育程度幾乎完全一樣釋疑。陳明通說，這些描述最早出現於2016年2月1日林智堅的研究計畫，余正煌2016年3月8日email的研究計畫中也有出現，這兩個檔案都仍在其信箱，也都完成公證。

陳表示，二篇論文意識不同，研究對象不同，結論也不同。林智堅的論文價值在於，發現了「槓桿者」蔡仁堅的高學歷，幫他吸住認同高學歷者的選票。此一發現對現在「三腳督」選戰，「槓桿者」如何不被完全棄保，具有理論及實務意義。余正煌論文的貢獻，則在於證實傳統的選舉研究，在行政首長選舉中，候選人個人特質的重要性。

陳呼籲社會著眼兩篇論文的貢獻，勿以錯別字、雷同段落來指控抄襲，如此對二人並不公平，盼各界明察，盼此爭議到此為止。
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桃園市長
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