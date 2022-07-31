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7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例

今日新增245例境外移入

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By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/07/31 14:24
台灣7月31日新增20,824例本土個案及245例境外移入。（圖／中央行疫情指揮中心）

台灣7月31日新增20,824例本土個案及245例境外移入。（圖／中央行疫情指揮中心）

（台灣英文新聞／醫藥組 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增21,069例COVID-19確定病例，分別為20,824例本土個案及245例境外移入；本土確診中新增88例中重症，另確診個案中新增34例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,824例本土病例，9,645例男性，11,172例女性，7例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。其中88例中重症，2022年1月至7月30日，本土中症率為0.26%，重症率為0.21%，。

7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例

指揮中心指出，個案分布為新北市(3,673例)，臺中市(2,577例)，桃園市(2,258例)，臺北市(2,061例)，高雄市(1,979例)，臺南市(1,645例)，彰化縣(999例)，屏東縣(653例)，新竹縣(630例)，苗栗縣(542例)，新竹市(526例)，雲林縣(495例)，嘉義縣(416例)，宜蘭縣(405)例，花蓮縣(390例)，南投縣(375例)，基隆市(331例)，嘉義市(284例)，臺東縣(263例)，澎湖縣(156例)，金門縣(151例)，連江縣(15例)。

指揮中心說明，今日新增34例本土病例死亡個案，為19例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、16例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月23日至7月27日，死亡日期介於7月12日至7月28日。

7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例

7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例

指揮中心說明，今日新增245例境外移入個案中，147例男性，98例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，感染國家為新加坡(4例)、印度及美國(各3例)、泰國、柬埔寨、日本、澳大利亞及埃及(各2例)、越南及印尼(各1例)，另223例感染國家調查中。入境日期介於今年7月4日至7月30日。

指揮中心統計，截至目前國內4,588,185例確診，共8,927例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例

7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
本土確診
境外移入
死亡個案
中重症

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