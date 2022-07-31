泉裕泰：安倍建立CPTPP時已考量納入台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本台灣交流協會泉裕泰今（30）日在「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇的專題演講中表示，他深信日本前首相安倍晉三在建立CPTPP時，便已將未來台灣加入可能性考量在內；加入CPTPP是台灣要維持現狀、確保生存地位重要一環，他會盡一切所能協助台灣加入。

中央社報導，李登輝前總統逝世兩週年，李登輝基金會今日主辦「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇，原本預定邀請前日本首相安倍晉三發表開幕演說，然安倍不幸遇襲身亡，與會者於論壇開始起立默哀1分鐘，以此悼念為這位為台日關係貢獻良多的已故日本首相。

泉裕泰首先在專題演說表達對台日關係深化的兩位重要推手、李登輝及安倍晉三表達懷念。提及日益緊密的台日關係，泉裕泰表示，安倍的「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」這句話，明確表達了對日美而言，台灣是絕不容失去的存在。很可惜現階段，日本無法像美國一樣直接接觸台灣的安全問題。

泉裕泰提及，今年6月政治大學選舉研究中心進行調查，得知撇除未來變化，認為台灣維持現狀比較好的人占了近9成；9成中除了想永久維持現狀外，也包含未來想獨立或是想與中國統一者，但不論立場如何，都可以清楚知道「現階段希望維持現狀」的想法占台灣社會的絕大多數。

泉裕泰強調，維持台灣的「現狀」的關鍵在於，要強化李登輝畢生心血打造的「台灣認同」。

泉裕泰以擔任交流協會台北事務所代表3年的經歷指出，台灣人對於自己生於台灣這件事越來越有自信，包括台灣被譽為「防疫優等生」、半導體供應鏈於國際占有「無法被取代的一席之地」，都向世界宣達了台灣的價值，並牽動台灣人的自信心。

他認為，台灣人保有「台灣認同」，且強化這個認同意識是台灣維持現狀最重要的手段；如李登輝所述，只要台灣人以家鄉為榮的心情越強烈，就會越積極守護台灣的主權，避免失去身為台灣人的尊嚴。

泉裕泰強調，在日本最拿手的經濟領域上，日本與台灣可以互補、進一步強化彼此連結的事務其實非常多。他舉例日本擁有的世界頂級技術和積攢數十年的化學材料開發實力舉世無雙，只要結合日本的強大優勢與台灣的先進技術，半導體產業上日台的合作關係能夠向上提升一個層次。

泉裕泰指出，日本在許多領域上都能夠為台灣做出貢獻，在日本還有太多值得與台灣強化合作的領域，他相信日台關係的深化就隱藏在這無限的可能性中。

此外，泉裕泰表示，他深信安倍在建立CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）時，便已經將未來台灣加入的可能性考量在內；安倍以自由貿易為基礎打造了環太平洋地區經濟體，其中必定有堅定的政治信念，也就是自由與民主之名的崇高理念在背後支持。

泉裕泰指出，他到台灣以來，給自己最大的任務就是全力支持台灣進入CPTPP；對台灣而言，進入CPTPP的意義遠超過參與一個國際經濟組織而已，加入CPTPP可以說是台灣要維持現狀、確保生存地位的重要一環。

他認為，台灣在人口、經濟規模、以半導體為代表的科技實力上在CPTPP成員國間毫不遜色。台灣作為一個經濟體，被列入CPTPP之中，對台灣的未來是絕對必要的。「為了實現台灣加入CPTPP，我已經下定決心要盡一切所能協助」。

蔡英文今日出席論壇也提及，台日關係近幾年來的發展，進入史上最友好的新紀元，不論是遭遇到天災，或是疫情的挑戰，臺灣和日本總是攜手互助，度過重重的困難和挑戰。

對於台日關係的未來發展，蔡英文也提出「三個期許」。其一是強化實質的經貿交流合作；其二是繼續加深公民社會及教育文化領域的協力；其三則是用更常態化的方式，進行區域安全保障方面的合作。

蔡英文強調，台灣和日本都位於第一島鏈上的關鍵防線，更應深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。雙方基於這樣的共識，可以建立更緊密、更常態化的合作模式，進而更穩定的運作。