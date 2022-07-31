三星贏蘋果！智慧型手機五大品牌 唯獨三星業績成長

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據南韓每日經濟報導，隨著烏俄戰爭及半導體短缺，全球經濟萎縮，智慧型手機銷售也受到衝擊，而其中三星為全球前五大品牌中，唯一一個與去年相比有所成長的品牌，並保持市佔第一名。

根據29日市場研究公司Counterpoint Research的數據，第二季全球智慧型手機市場出貨量為2億9,450萬支，與去年同期相比下降9%，然而，三星第二季出貨量為6,250萬支，與去年同期相比增加了8%，是智慧型手機前五大品牌之中，唯一一間業績成長的公司。

三星智慧型手機市場佔有率為21%，與前一季相比增加3%，佔據第一名。

蘋果iphone的出貨量與去年同期相比下降了5%。中國的小米、OPPO及Vivo則分別下降了25%、15%及22%，中國政府因新冠肺炎而進行的封城政策為銷售下降的主因。

專家認為，下半年智慧型手機市場要恢復並不容易。由於烏克蘭戰爭持續進行，經濟停滯不前，前景並不樂觀。

Counterpoint Research表示，如烏俄戰爭及美中關係等國際關係上的不確定性，以及原物料上漲及市場需求下降，智慧型手機市場易受影響，許多國家正面臨經濟衰退的邊緣，而一些較落後的國家則是已經進入衰退。