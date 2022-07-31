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嗅到苗頭不對 政治風險加劇 英商加速脫鉤中國

英國企業已感受到政界對北京態度的轉變，在中國做生意將變得更具風險

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/31 12:14
倫敦天際線（圖／Unsplash <a href="https://unsplash.com/@alevisionco">alevision.co</a>）

倫敦天際線（圖／Unsplash alevision.co

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著政治緊張升高，英國企業正出走中國，而此一趨勢也意味，廉價商品已是過去式，英國通貨膨脹壓力恐進一步促升。

路透報導，英國工業聯合會（Confederation of British Industry）秘書長丹克（Tony Danker）接受金融時報專訪時表示，幾乎所有接觸過的英商，都已開始檢視各自的供應鏈政策。原因無他，正是意識到了英國政界將加速對中國脫鉤的腳步。

根據官方貿易數字，2021年，中國是英國最大進口國，佔了13%，而中國也是英國第六大出口市場。然而，英中關係不睦，基於安全、香港議題等諸多考量，政治人物對中態度日趨強硬，中國併購英國企業的計畫也屢遭官方制止。

英國對外情報機構軍情六處（MI6）、秘密情報局（Secret Intelligence Service）局長摩爾（Richard Moore）上週表示，中國現為他的「首要之務」，比反恐任務更為迫切。兩名保守黨首相候選人，外交大臣特拉斯（Liz Truss）與前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），也都表明了對中國「硬起來」的立場。

丹克提到，美國對中國的各項疑慮，更促使英商省思過度依賴中國供應商的風險。他坦言，商界相當清楚，出走中國的代價就是，便宜商品無以為繼，成本墊高，在英國販售的商品將愈來愈貴，從而推高通膨。

英國通膨率6月來到40年最高的9.4%，部分肇因於俄烏戰爭導致能源價格飆漲。
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工業聯合會

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更新時間 : 2022-07-31 12:45 GMT+08:00

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