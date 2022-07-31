【猴痘拉警報】 西班牙、巴西傳死亡案例 美國紐約市加入緊急狀態行列

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球猴痘持續升溫，巴西與西班牙都通報了死亡案例，是本波疫情以來首見，也是非洲以外首次有猴痘致死病例。

根據BBC，巴西29日通報41歲猴痘男性患者病歿，是非洲以外全球首例。他染疫後，出現了淋巴瘤、免疫不全與共病症。巴西已有1,066例確診，513個疑似病例，98%的患者是與男性有過性行為的男子。

西班牙也接續通報了歐洲首個猴痘死亡病例，患者出現腦炎，30日再傳一例，兩例皆為年輕男子。西班牙3,750例患者中，120名住院治療，約佔3.2%。

猴痘感染多為輕症，一般大眾的染疫風險並不高。目前衛生官員僅建議高風險人士接種疫苗，包括醫護人員與男男性交活動者。世界衛生組織（WHO）23日宣布猴痘為全球公衛緊急事件，旨在促使各國加快因應腳步，透過疫苗等措施防止疫情擴散。

除了歐洲是主要疫區，美國也拉警報。美聯社報導，紐約市30日宣布緊急狀態，衛生官員憂心，恐有高達15,000名市民處於染疫風險。過去這周以來，加州舊金山市與紐約州，也分別宣布進入緊急狀態。截至29日，紐約州通報了1,345例，加州第二高，799例。

這波5月爆發的疫情，已蔓延至80國、逾22,000例。死亡案例部分，除了巴西與西班牙，非洲也有75例。這次的病毒株致命性雖不高，數周內就會痊癒，但引起的皮膚疱疹仍是令人痛苦難耐。

我國採購的猴痘抗病毒藥物tecovirimat，首批504份已於28日到貨，主要供嚴重案例與免疫低下病例服用。疫苗仍在洽購中。台灣於6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，意味一旦染疫，必須通報並採取隔離防疫措施。目前疫情層級低，共2名境外移入案例，分別來自德國及美國。

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