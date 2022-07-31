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美國眾院議長裴洛西訪台紛擾 專家：擺錯重點

美國與中國如何讓情勢降溫，做好「風險管控」，避免一發不可收拾，才是此爭議議題的核心

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/31 08:26
美國眾院議長裴洛西（圖／美聯社）

美國眾院議長裴洛西（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否訪台猶未可知，已觸發新一波美中角力。專家稱，她的造訪根本不是重點，外界所應關注的，是美國與中國在遭遇歧見時，如何化解危機，避免情勢失控。

裴洛西已於29日踏上亞洲行，訪問日本、南韓、馬來西亞、新加坡等國，台灣仍屬「暫定」行程。綜合美聯社CNN報導，中央警察大學國防專家王智盛認為她是否訪台，只是兩岸緊張的另一個衝突點，真正值得觀察的，是北京與華府如何控制風險。

王表示，28日美國總統拜登（Joe Biden）與中國領導人習近平透過熱線通話，就是雙方透過對話解決歧異的例證。在各方爭論此事的重要性與危險性之際，美中能進行溝通，至少意味著雙方還能「好好談」。

台灣立場也頗為尷尬，美國是台灣主要軍備供應者以及民主盟友，對美方高層官員來台，不可能說不。然而，此二美媒觀察，台灣官方顯得低調許多，不願多談，顯然是不想以太過「熱情」的態度激起中共不滿。

此一策略的目的在於，倘若裴洛西真的來了，外界的觀感是，這純粹是她個人或美國政府的決定，任何潛在風險與責任也該由美方承擔，不是台灣。此外，分析家警告，一味大談此事，恐怕反而使各方「不得不採取行動」。

中共確實說到做到，透過武嚇表達不滿。根據香港大公報彙整的中國海事局資訊，共軍29日起在附近海域進行了至少五場軍演，地點涵蓋南海瓊州海峽西部海域、南海大萬山島東南海域、福建平潭—岐嶼水域、南海雷州半島西部海，其中不乏實彈射擊演練。

延伸閱讀：
美國眾院議長裴洛西或將訪台 美方戰機待命護其周全
美國
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更新時間 : 2022-07-31 09:42 GMT+08:00

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