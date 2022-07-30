台灣文學獎頒獎典禮同步直播！劇本創作首獎從缺　抱走獎金60萬

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 臺灣文學獎創作獎贈獎典禮今（30）日在臺灣文學館舉行，並同步線上直播。

文化部政務次長李靜慧瑜典禮上致詞表示，母語因過去特殊政策流失快速，如今以母語創作更是艱難、寂寞的道路，感謝參賽者選擇此重中之重的文字載具來書寫，並對耕耘不輟的創作者、評審委員致上最深的謝意與敬意。

臺文館館長蘇碩斌表示，臺文館除了是博物館，也具有優化當代創作環境的責任，期待國家語言帶來更豐富、有彈性的作品，一步步奠下根基，進入市場，並且更大量被其他媒介改編。

臺文館指出，今日頒贈台語新詩首獎1位、台語散文首獎1位；客語新詩首獎1位、客語小說首獎2位；原住民華語新詩首獎1位，6位得獎者各獲贈獎金10萬元及獎座1座。

台語新詩首獎由黃明峯〈所在──寫予「玫瑰古蹟」佮蔡瑞月老師〉奪得，其書寫技巧純熟，讀來猶如看一齣令人感動的歷史短劇，獲評審團肯定；台語散文首獎由林美麗〈院之囚，籠中鳥──觀察室五日〉奪得，林美麗表示，生病讓她的氣魄多了一個縫，卻也因此多了生活體驗，即使母語創作道路荒僻，但也深深體會用台語書寫才是最美的聲音。

客語新詩首獎由謝明瑾〈跈龍〉獲得，謝明瑾笑說這是第一次以客語書寫作品，歷經許多困難，很開心這艘創作的紙船飄到了臺灣文學獎，希望看到這篇作品的人都能得到祝福。

客語小說今年選出二名首獎，吳餘鎬〈講真話〉以諷喻手法描寫世人追逐名利，故事布局巧妙，成功營造趣味氛圍。吳餘鎬表示，此作主要是想探討「人心」，希望透過戲劇化的奇遇，發人深省；王興寶〈鬼貓仔〉描寫失去雙親的達印在山溪遇見聽得懂人話，又知道人間事的雲豹，以此發展出曲折虛幻、有滋有味的故事。

原住民華語新詩首獎為邱立仁〈外婆的bunun〉，評審團代表多馬斯說，此作解構以漢人中心視角看原住民的世界，也忠實於母語文化的原始語意來呈現一連串對話，讓人能以這樣的節奏、排列、語調回到他們的心靈世界。

評審團表示，本屆劇本整體作品反映青年創作者對社會脈動的觀察，題材寬廣豐富，令人驚豔，然而寫作技巧、劇場性稍有不足，期待能為此獎項樹立品質高標，因此決議劇本創作獎首獎從缺。