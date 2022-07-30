Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣文學獎頒獎典禮同步直播！劇本創作首獎從缺　抱走獎金60萬

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/30 21:20
（前排左起）原住民華語文學創作獎評審委員多馬斯、客語文學創作獎評審委員葉國居、劇本創作獎評審委員林孟寰、台語文學創作獎評審委員陳豐惠、臺南...

（前排左起）原住民華語文學創作獎評審委員多馬斯、客語文學創作獎評審委員葉國居、劇本創作獎評審委員林孟寰、台語文學創作獎評審委員陳豐惠、臺南...

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 臺灣文學獎創作獎贈獎典禮今（30）日在臺灣文學館舉行，並同步線上直播。

文化部政務次長李靜慧瑜典禮上致詞表示，母語因過去特殊政策流失快速，如今以母語創作更是艱難、寂寞的道路，感謝參賽者選擇此重中之重的文字載具來書寫，並對耕耘不輟的創作者、評審委員致上最深的謝意與敬意。

臺文館館長蘇碩斌表示，臺文館除了是博物館，也具有優化當代創作環境的責任，期待國家語言帶來更豐富、有彈性的作品，一步步奠下根基，進入市場，並且更大量被其他媒介改編。

臺文館指出，今日頒贈台語新詩首獎1位、台語散文首獎1位；客語新詩首獎1位、客語小說首獎2位；原住民華語新詩首獎1位，6位得獎者各獲贈獎金10萬元及獎座1座。

台語新詩首獎由黃明峯〈所在──寫予「玫瑰古蹟」佮蔡瑞月老師〉奪得，其書寫技巧純熟，讀來猶如看一齣令人感動的歷史短劇，獲評審團肯定；台語散文首獎由林美麗〈院之囚，籠中鳥──觀察室五日〉奪得，林美麗表示，生病讓她的氣魄多了一個縫，卻也因此多了生活體驗，即使母語創作道路荒僻，但也深深體會用台語書寫才是最美的聲音。

客語新詩首獎由謝明瑾〈跈龍〉獲得，謝明瑾笑說這是第一次以客語書寫作品，歷經許多困難，很開心這艘創作的紙船飄到了臺灣文學獎，希望看到這篇作品的人都能得到祝福。

客語小說今年選出二名首獎，吳餘鎬〈講真話〉以諷喻手法描寫世人追逐名利，故事布局巧妙，成功營造趣味氛圍。吳餘鎬表示，此作主要是想探討「人心」，希望透過戲劇化的奇遇，發人深省；王興寶〈鬼貓仔〉描寫失去雙親的達印在山溪遇見聽得懂人話，又知道人間事的雲豹，以此發展出曲折虛幻、有滋有味的故事。

原住民華語新詩首獎為邱立仁〈外婆的bunun〉，評審團代表多馬斯說，此作解構以漢人中心視角看原住民的世界，也忠實於母語文化的原始語意來呈現一連串對話，讓人能以這樣的節奏、排列、語調回到他們的心靈世界。

評審團表示，本屆劇本整體作品反映青年創作者對社會脈動的觀察，題材寬廣豐富，令人驚豔，然而寫作技巧、劇場性稍有不足，期待能為此獎項樹立品質高標，因此決議劇本創作獎首獎從缺。
臺灣文學獎

相關新聞

2021臺灣文學金典獎贈獎典禮 見證台灣文學繽紛面貌
2021臺灣文學金典獎贈獎典禮 見證台灣文學繽紛面貌
2021/11/13 16:03
臺灣文學獎揭曉 鍾文音《別送》抱走金典大獎
臺灣文學獎揭曉 鍾文音《別送》抱走金典大獎
2021/10/28 14:45
2020臺灣文學金典獎贈獎典禮 見證多元臺灣文學
2020臺灣文學金典獎贈獎典禮 見證多元臺灣文學
2020/11/14 17:25
2020臺灣文學獎創作獎贈發 10名得主驚艷多
2020臺灣文學獎創作獎贈發 10名得主驚艷多
2020/08/29 23:45

更新時間 : 2022-07-30 21:32 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥