林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 林智堅論文風波越演越烈，余正煌委任律師曾威凱回應，不會配合林志堅選舉動作演出。

民進黨桃園市長參選人林智堅及余正煌的論文抄襲風波持續，林智堅今(30)日在臉書提供呈交給台大學術倫理審定委員會的審查資料連結，余正煌日前也發表聲明並透過委任律師做出回應。

聯合報導，林智堅提到過去在公開活動，有兩次見過余正煌，分別是導師宴、另一次是去年12月21日在余正煌工作地點新竹調查站的教育訓練，兩次余都謝謝他提供寫論文的資料，但站上人員說，調查站沒有所謂教育訓練，若是業務訓練通常不會有外賓，不清楚是什麼活動場合。

對於林智堅的說法，余正煌委任律師之一曾威凱回應，林智堅現在這種每天一個記者會放一點資料，只是為了選舉的政治動作，他們不會配合演出、隨之起舞。

此外，余正煌所委任的曾威凱與張祐齊兩位律師在29日發聲明表示，他們所承接余正煌先生案件，與「宏光展法律事務所」無關！ 聲明指出，「本人張祐齊律師、曾威凱律師均為『宏光展法律事務所』之合署辦公律師，與『宏光展法律事務所』實際上並無業務往來或合作關係，各自獨立辦案。本件張祐齊律師、曾威凱律師承接余正煌先生有關論文案件為個人所執行之律師業務，與『宏光展法律事務所』所有律師無關，特此聲明。」

時代力量國會黨團總召、立法委員邱顯智在臉書表示，認識威凱很多年了，我們認識的第一天，是在2011年到關廠工人案的律師團會議上，後來一同參與很多律師團。曾威凱也曾幫丟馬英九鞋子的媽媽義務辯護，獨自開車從台北到屏東為印尼漁工辯護，為開車撞總統府的司機張德正辯護。

邱顯智直言，曾威凱承受許多政治上的惡意攻訐。「一路走來，威凱總是像個傻子一樣，為這些被權力壓得扁扁的弱小人物，伸張權利，維護他們基本的尊嚴，做該做的事，不畏強權與壓力。」



（圖/曾威凱臉書）