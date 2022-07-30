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糗！林智堅公布提交台大學術倫理審查會資料自清　徐巧芯抓一點喊搞笑「沒辦法證明是自己寫」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/30 19:54
(圖擷取自林智堅臉書)

(圖擷取自林智堅臉書)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)民進黨桃園市長參選人林智堅今(30)日公布提供台大學術倫理審定委員會審查的資料，卻被國民黨議員徐巧芯抓包有紅色註記標示：「請智堅自我發揮一下」。

林智堅今日在臉書貼出交給台大學術倫理審查會的論文相關資料，附上7大連結包含2015年8月11日陳明通投稿論文、2015年12月林智堅研究大綱、2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿、2016年2月1日陳明通教授信件紀錄、2016年5月18日林智堅口試申請紀錄，還有2022年7月5日陳明通公開聲明截圖，及2022年7月23日陳明通聲明。

林智堅強調，提供的檔案是證明他做自己選舉的研究，也使用自己當時參與的民調資料，以及和指導教授討論的研究大綱去分析得出的結論，且由法律公證資料證明雷同文字的出現證明是他的原創。

國民黨台北市議員徐巧芯卻在這些「證據」裡發現，打開2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿後，「研究緣起」下方有紅色字標註「請智堅自我發揮一下」，這句話被質疑到底是在什麼情境下，才會出現這樣的標註？

徐巧芯在臉書上表示，「按照這句話的語文邏輯，其他部分都是別人提供的，所以這段才要請他務必自我發揮不是嗎？一份沒辦法證明是自己寫的文件，拿出來當證據，太搞笑了吧。」
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