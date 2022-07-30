Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

驚人！強尼戴普首度發表系列畫作入袋破億　粉絲瘋搶癱瘓畫廊官網

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/30 17:47
(圖/Johnny Depp Instagram)

(圖/Johnny Depp Instagram)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 開完演唱會後！好萊塢男星強尼戴普畫作28日開賣後，780幅作品在幾小時內全數被搶購一空，代理畫廊網路甚至被一度癱瘓，強哥果然魅力驚人！

綜合媒體報導，強尼戴普（Johnny Depp）不久前花費數百萬美元和前妻安柏赫德（Amber Heard）打官司，網路上也瘋傳一段強尼戴普於開庭時在位置上塗鴉的影片，畫完後還很得意的把作品秀給辯護律師看。

然而，早在成名之前，強尼戴普就熱愛藝術，先前和傑夫·貝克（Jeff Beck）開完演唱會後，更受到鼓勵推出這次名為《朋友及英雄》系列肖像畫創作，主角是他的朋友或是啟發他的人物，包含影響他演出《神鬼奇航》Captain Jack Sparrow的滾石樂團吉他手基思理查茲（Keith Richards）、巴布狄倫（Bob Dylan）、伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）以及艾爾帕西諾（Al Pacino），由英國畫廊Castle Fine Art線上代理銷售。

強尼戴普在個人IG發布消息並寫上一句：「NOW AT #CASTLEFINEART」，粉絲隨即瘋狂搶購，一度造成畫廊官網癱瘓，並於開賣幾小時內，780幅作品全數售罄，入袋300萬英鎊（約1.1億新台幣）。

Castle Fine Art於官方推特表示，這是他們迄今為止最暢銷的系列作品。

強尼戴普透露，他總是使用藝術表達自己的情感，也透過藝術反思那些對他來說重要的人，沒有人應該自我設限。
滾石樂團
強尼戴普
繪畫
肖像畫
明星
娛樂
演員
巨星
音樂
藝術
英國
畫廊
電影
Keith Richards
巴布狄倫
伊麗莎白泰勒
艾爾帕西諾
情感
神鬼奇航
好萊塢

相關新聞

【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
2022/07/29 12:57
【文博會】南台灣古蹟修復重啟！首檔展覽「Ms. Perfume 美力年代」渡邊直美跨海時尚登場　精選12幅誇張攝影展自信美
【文博會】南台灣古蹟修復重啟！首檔展覽「Ms. Perfume 美力年代」渡邊直美跨海時尚登場　精選12幅誇張攝影展自信美
2022/07/29 11:01
重現台灣金瓜石神社昔日風貌！歷時5年完成古蹟修復　台電中秋將舉辦黃金盛典藝術祭
重現台灣金瓜石神社昔日風貌！歷時5年完成古蹟修復　台電中秋將舉辦黃金盛典藝術祭
2022/07/28 12:17
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
2022/07/27 17:49
是誰代替了真實偶像明星？南韓最新人氣代言人竟非真人
是誰代替了真實偶像明星？南韓最新人氣代言人竟非真人
2022/07/27 12:15

更新時間 : 2022-07-30 18:30 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥