驚人！強尼戴普首度發表系列畫作入袋破億　粉絲瘋搶癱瘓畫廊官網

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 開完演唱會後！好萊塢男星強尼戴普畫作28日開賣後，780幅作品在幾小時內全數被搶購一空，代理畫廊網路甚至被一度癱瘓，強哥果然魅力驚人！

綜合媒體報導，強尼戴普（Johnny Depp）不久前花費數百萬美元和前妻安柏赫德（Amber Heard）打官司，網路上也瘋傳一段強尼戴普於開庭時在位置上塗鴉的影片，畫完後還很得意的把作品秀給辯護律師看。

然而，早在成名之前，強尼戴普就熱愛藝術，先前和傑夫·貝克（Jeff Beck）開完演唱會後，更受到鼓勵推出這次名為《朋友及英雄》系列肖像畫創作，主角是他的朋友或是啟發他的人物，包含影響他演出《神鬼奇航》Captain Jack Sparrow的滾石樂團吉他手基思理查茲（Keith Richards）、巴布狄倫（Bob Dylan）、伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）以及艾爾帕西諾（Al Pacino），由英國畫廊Castle Fine Art線上代理銷售。

強尼戴普在個人IG發布消息並寫上一句：「NOW AT #CASTLEFINEART」，粉絲隨即瘋狂搶購，一度造成畫廊官網癱瘓，並於開賣幾小時內，780幅作品全數售罄，入袋300萬英鎊（約1.1億新台幣）。

Castle Fine Art於官方推特表示，這是他們迄今為止最暢銷的系列作品。

強尼戴普透露，他總是使用藝術表達自己的情感，也透過藝術反思那些對他來說重要的人，沒有人應該自我設限。