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紐西蘭開放觀光囉！曾是防疫最嚴國 30日起入境僅需完整疫苗證明

CNBC指出，現在是前往紐西蘭觀光最便宜的時候，除了機票外，現在去紐西蘭旅遊、活動和住宿的價格與疫情之前大致相同，甚至更便宜。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/07/30 17:15
紐西蘭政府宣布7月31日起全面開放邊境。（示意圖/Unsplash）

紐西蘭政府宣布7月31日起全面開放邊境。（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）紐西蘭過去的嚴格入境規定使之成為「防疫模範生」代表，不過紐西蘭政府宣布，7月31日起全面開放邊境，而入境觀光時，旅客毋須檢附PCR陰性證明，也不用隔離，只需要出示完整接種疫苗的電子和紙本證書即可。

根據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC），紐西蘭比起原定時間提早2個月開放遊客入境，7月31日起，除了紐西蘭公民、在紐西蘭澳洲人以外，入境者出示完整接種疫苗證明後，不用提供PCR陰性報告，也不用進行隔離，但須在抵達日、入境第5或第6天進行快篩。

不過比起已全面開放的歐美國家，紐西蘭的防疫規定還是相對嚴謹的，像是口罩規定，在室內如超市、商店、博物館等地仍要戴口罩，至於在室外的口罩令已取消，觀光客可以自由呼吸紐西蘭純淨空氣。

CNBC指出，現在是前往紐西蘭觀光最便宜的時候，儘管本月稍早紐西蘭的通貨膨脹率達到了32年高點，但旅行社Navigate Travel表示，除了機票外，現在去紐西蘭旅遊、活動和住宿的價格與疫情之前大致相同，甚至更便宜。

紐西蘭旅遊局表示，自從5月份宣布該國的邊境將在7月底重新開放，外國遊客們就一直在摩拳擦掌。紐西蘭旅遊局亞洲總經理瓦菲巴克（Gregg Wafelbakker）表示，自宣布國境將全面開放以來，前往紐西蘭的國際航班搜尋量，比新冠疫前增加了39％，但目超過60%來自澳洲，亞洲觀光客需求依然很低，原因可能是航班短缺。
紐西蘭
觀光
開放邊境
澳洲

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