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關押烏軍戰俘監獄遭攻擊 烏克蘭籲聯合國介入調查真相

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/30 16:55
關押烏軍戰俘監獄遭攻擊 烏克蘭籲聯合國介入調查真相

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）外界才在慶幸俄國與烏克蘭就小麥自黑海輸出達成初步的協議之際，兩國隨後又在協議簽署日當天發生武裝衝突，最近又因為靠近雙方戰區前線的一座關押被俘烏軍士兵的監獄遭到攻擊，而互相指控對方犯下戰爭罪刑，要求擔起責任。

遭到攻擊的監獄位於俄佔頓涅茨克州的奧列尼夫卡市（Olenivka），內部大部分關押的囚犯是在俄軍攻擊馬利波（Mariupol）時守衛鋼鐵廠的士兵，其中也包含了俄國認為立場為新納粹的亞速營民兵組織的成員。

對於監獄遭到攻擊原因，雙方各說各話，目前仍無從驗證，由於該監獄靠近前線的尷尬位置，更讓調查變得困難。

俄國國防部指出，監獄受到攻擊後，約有40名囚犯喪生、75人負傷，而當地由俄軍扶持的東烏叛軍則稱有53人死亡，且是因為烏軍以美國前段時間支援的M142高機動性多管火箭系統（HIMAR）射擊導致，同時俄方也公開了一些「證據」，包含遭破壞的牢房照片，和據稱是HIMAR火箭彈的碎片等。

俄國的說法自然為烏方所嚴詞否認，並反控俄國自導自演了監獄的攻擊，目的是為了掩飾佔領軍在監獄內執行虐待等相關反人道罪刑的勾當，與其說監獄是遭到砲擊而毀，應該是為了湮滅證據而進行的縱火，俄軍並發動信息戰嫁禍給烏方。

烏克蘭國家安全局（SBU）透露，沒有人在監獄遭破壞前聽到導彈的聲響，甚至沒有HIMAR標誌性的「口哨聲」，同時公布了一段據稱是攔截自俄方的通話紀錄，通話中暗示了俄軍自己在監獄內裝設了炸彈。

現階段，國際紅十字會正在試圖取得進入該區的許可，並已表示願意提供醫療方面的協助，而烏克蘭當局則呼籲聯合國介入調查，希望可以還原這起事件一個真相。
烏克蘭

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