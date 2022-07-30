染疫解隔後別輕心！確診併中暑死亡第2例 台灣4旬男反覆高燒逾40度

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台灣今（30日）公布最年輕死亡個案為一名40多歲男性，本身有慢性病，確診期滿後解除隔離回去上班，卻反覆高燒並達40.9度，送往急診診斷後為熱中暑，最終不幸過世，成為染疫併中暑死亡第2例。

根據中央流行疫情指揮中心，今確診個案中新增156例中重症（中症109例、重症47例），其中60人死亡，進一步分析死亡個案，年齡介於40多歲至90歲以上，57例具慢性病史、42人未打滿3劑疫苗，30例從未接種疫苗，30人年齡超過80歲。

近期死亡個案中最年輕者，為一名40多歲男性，有冠狀心臟動脈疾病，有慢性心臟衰竭、慢性阻塞性肺病等慢性疾病，打過2劑新冠肺炎疫苗。確診時間為7月12日，19日隔離期滿後恢復上班，卻在21日時高燒達40.9度，且有意識改變症狀，送急診就醫後醫師診斷為熱中暑，於24日不幸過世。

至於兒童重症，指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增1例9歲男童「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C），男童沒有慢性病，未曾接種新冠疫苗，5月16日曾確診，卻於7月24日陸續出現發燒、腹瀉、頸部疼痛、嘔心、嘔吐、食慾下降等症狀，兩天後到急診檢查有結膜炎、頸部淋巴結腫、發炎指數升高、心臟收縮率下降等症狀，診斷為MIS-C

莊人祥說，目前該男童已收治兒童加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，現在仍在加護病房治療中。

根據中央社統計，國內12歲以下兒童重症累計137例，25例是腦炎、20名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、71例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有25人死亡，9例腦炎、4例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。