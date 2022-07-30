Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣天熱民眾期待解除口罩令 張上淳：BA.5已進入社區 若放鬆將釀疫情

張上淳說，雖然國內疫苗施打率不低，但年長者的疫苗覆蓋率和其他國家相比仍不理想，因此當疫情再起，年長者的染疫死亡風險仍高。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/07/30 16:12
行政院首席防疫顧問張上淳。（圖/中央社）

行政院首席防疫顧問張上淳。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣天氣持續高溫，民眾戴口罩悶熱難耐，紛紛期待口罩令解除，不過行政院首席防疫顧問張上淳今（30日）說，Omicron亞變種BA.5已進入社區，若放鬆沒有注意防疫，恐釀下一波疫情。

Omicron亞變種BA.5近期已在許多國家造成疫情，包含日本和韓國，當地大城市確診人數屢創新高，而台灣也嚴陣以待，對外暫時不鬆綁入境規定，維持「3+4」檢疫方式，且每週只限4萬人入境，對內則維持口罩政策，以避免BA.5在國內造成疫情海嘯。

行政院首席防疫顧問張上淳今出席台大醫院127周年院慶研討會，同時接受媒體訪問，他說，BA.5已初步進入國內社區，現在除了指揮中心新規定的散步、騎機車、騎腳踏車時可脫下口罩，其他時間民眾仍須戴好口罩。

面對天氣熱時口罩快戴不住，張上淳說，室外確實會比較不舒服，但室內多有空調，應該還好，因此要不要放寬口罩令，還是得看疫情控制到什麼程度，並採取逐步放寬的方式。

至於BA.5進入社區，張上淳說，雖然國內疫苗施打率不低，但年長者的疫苗覆蓋率和其他國家相比仍不理想，因此當疫情再起，年長者的染疫死亡風險仍高，且BA.5已初步進入國內社區，如果現在就放鬆措施，很快就會有新一波BA.5疫情。

根據聯合報報導，重症醫學專家黃軒醫師指出，BA.5相較於之前的新冠病毒變體，有傳播力增加、再感染率增加，以及免疫逃脫增加的特性。他表示，日本研究發現，BA.5的傳播力是BA.2的至少1.3至1.4倍。
張上淳
口罩令
BA.5
社區傳播
疫情

相關新聞

舊金山猴痘病例激增！全市已281例 宣布進入「緊急狀態」
舊金山猴痘病例激增！全市已281例 宣布進入「緊急狀態」
2022/07/29 11:23
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
2022/07/28 18:15
【7/27台灣本土+25521　死亡+28】首見本土兒童BA.5個案　為高雄船廠員工的2名小孩
【7/27台灣本土+25521　死亡+28】首見本土兒童BA.5個案　為高雄船廠員工的2名小孩
2022/07/27 14:36
高雄船廠BA.5案　再增4員工陽性　累計17人
高雄船廠BA.5案　再增4員工陽性　累計17人
2022/07/26 16:05
台灣疫情趨緩　經濟部統計處：6月餐飲業營業額619億元、年增61.7%
台灣疫情趨緩　經濟部統計處：6月餐飲業營業額619億元、年增61.7%
2022/07/26 09:51

更新時間 : 2022-07-30 16:58 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中