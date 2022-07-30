台灣天熱民眾期待解除口罩令 張上淳：BA.5已進入社區 若放鬆將釀疫情

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣天氣持續高溫，民眾戴口罩悶熱難耐，紛紛期待口罩令解除，不過行政院首席防疫顧問張上淳今（30日）說，Omicron亞變種BA.5已進入社區，若放鬆沒有注意防疫，恐釀下一波疫情。

Omicron亞變種BA.5近期已在許多國家造成疫情，包含日本和韓國，當地大城市確診人數屢創新高，而台灣也嚴陣以待，對外暫時不鬆綁入境規定，維持「3+4」檢疫方式，且每週只限4萬人入境，對內則維持口罩政策，以避免BA.5在國內造成疫情海嘯。

行政院首席防疫顧問張上淳今出席台大醫院127周年院慶研討會，同時接受媒體訪問，他說，BA.5已初步進入國內社區，現在除了指揮中心新規定的散步、騎機車、騎腳踏車時可脫下口罩，其他時間民眾仍須戴好口罩。

面對天氣熱時口罩快戴不住，張上淳說，室外確實會比較不舒服，但室內多有空調，應該還好，因此要不要放寬口罩令，還是得看疫情控制到什麼程度，並採取逐步放寬的方式。

至於BA.5進入社區，張上淳說，雖然國內疫苗施打率不低，但年長者的疫苗覆蓋率和其他國家相比仍不理想，因此當疫情再起，年長者的染疫死亡風險仍高，且BA.5已初步進入國內社區，如果現在就放鬆措施，很快就會有新一波BA.5疫情。

根據聯合報報導，重症醫學專家黃軒醫師指出，BA.5相較於之前的新冠病毒變體，有傳播力增加、再感染率增加，以及免疫逃脫增加的特性。他表示，日本研究發現，BA.5的傳播力是BA.2的至少1.3至1.4倍。