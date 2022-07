舊金山之後！紐約超過千人染猴痘全美最多　紐約州進入災難緊急狀態　

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 紐約州長今(30)日宣布,因猴痘疫情爆發,紐約州進入災難緊急狀態。

截止29日,紐約市出現1,345人染病,佔全美病例25%以上,成為全美猴痘病例熱點地區;其次是加州的799人,舊金山感染人數達261人, 已於28日宣布進入緊急狀態。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示,在審查紐約州猴痘爆發的最新數據後,宣布進入災難緊急狀態,以加強應對此次疫情須付諸的努力。

霍楚推文指出,「在這個國家,超過四分之一的猴痘病例出現在紐約州,我們需要利用資源庫的每一個工具來應對。」並於28日說明,目前紐約州透過聯邦政府新的撥款,將額外購入11萬劑猴痘疫苗,讓該州的疫苗總數達17萬,將會迅速提供到感染熱點。

州長辦公室指出,該州正在儲備更多疫苗、擴大檢測、透過網站發送訊息以及簡訊通知系統,透過頒布的行政命令,將允許急救人員、藥劑師、助產士、醫生和護理師接種疫苗,同時盡快擴大疫苗施打範圍。

More than one in four monkeypox cases in this country are in New York, currently having a disproportionate impact on at-risk groups.



We are working around the clock to secure more vaccines, expand testing capacity, and educate New Yorkers on how to stay safe.