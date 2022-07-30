「最挺台」安倍逝 前防衛大臣石破茂：日本重視台灣 親台聲音不會變

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）日本前首相安倍晉三被視為「最挺台首相」，逝世後外界擔憂日本親台派是否會變弱，前防衛大臣、自民黨眾議員石破茂表示，台日關係攸關亞太地區安全，且日本重視台灣，親台聲音不會因安倍前首相逝世而改變。

日本跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障議員之會」訪問團27日抵台，來台成員包含日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣浜田靖一眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴之參議員等，台日雙方就印太區域和平穩定等議題進行交流。

今天(30日)「思考日本安全保障議員之會」訪問團召開記者會，會上石破茂議員表示，台灣的安全穩定對日本及世界均至關重要，即使安倍晉三遇刺身亡，但他覺得日本親台派聲音不會變弱，因為「台灣有事，變成日本有事」已成順口溜。

此外，石破茂說，此次訪台是在安倍晉三逝世前已規劃好，他已來台灣參訪10多次，相信日本重視台灣這件事，也強調這不會因為安倍逝世而有所改變。

而會上長島昭久則說，這次訪台是就安全保障議題討論，日、美、台未來如何加強關係，與安倍不幸身亡沒有直接關係。他點出，台灣各界或許覺得台日友好關係是安倍一人所帶起，但日本跨黨派都非常關注台日關係、支持台灣，台日關係不是只寄託在一人、一黨身上，希望台灣人民能理解這點。

至於在中國與俄羅斯在軍事上攜手合作，石破茂認為，應該要密切關注、不能放鬆，要想好萬全對策。