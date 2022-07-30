我願意！夢幻獨家結婚書約禮盒內部釋出　限量百組24小時內搶購一空

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台灣文博會將於8月5日在高雄登場，高雄市府規劃的「台灣設計設計台灣」推出系列活動，由LADYBUG創辦人李君慈設計的獨家限定結婚書約禮盒，於一天內搶購一空。

高雄市政府青年局今(30) 日表示，高雄市政府「台灣設計設計台灣」系列活動火熱展開，青年局推出系列青年設計力改造計畫，其中力邀LADYBUG創辦人李君慈推出獨家結婚書約禮盒，限定100組於一天內預約額滿！

青年局長張以理表示，現在年輕人有較高的自我意識，喜歡客製化與獨一無二，自己與設計圈的朋友結婚時也都親自設計書約，打造專屬無二的儀式感。這次限定禮盒一開始設定僅開放8月4日七夕情人節登記索取，但收到大量民眾私訊，所以提前開放。

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「婚約書盒」(圖/台灣設計設計台灣)

李君慈表示，結婚有可能會是下地獄或上天堂，但至少在登記的「這一刻是可愛的、夢幻的」。「婚約書盒」除了帶入生活中實用的小禮與療癒可愛的祝福，婚約書透過字體、編排、重新安排閱讀性，設計改變以往分類版本的刻意，可以一盒接納多元婚姻，去除性別的使用符號並脫離傳統，純粹的表達：未來你將融入我的生活，我也將融入你的生活。

青年局說明，「獨家限定『李君慈』結婚書約禮盒」線上登記截止日原訂10月23日截止，但距離截止日尚有3個月的今日，預約登記人數已達100組，目前已提早截止預約，後續「台灣設計設計台灣」會持續推出系列設計滿點的活動與商品，更多活動詳情歡迎隨時關注活動官網。

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「婚約書盒」(圖/台灣設計設計台灣)



「婚約書盒」(圖/台灣設計設計台灣)