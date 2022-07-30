Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

我願意！夢幻獨家結婚書約禮盒內部釋出　限量百組24小時內搶購一空

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/30 14:48
夢幻結婚書約禮盒24小時內搶購一空!(圖/台灣設計設計台灣)

夢幻結婚書約禮盒24小時內搶購一空!(圖/台灣設計設計台灣)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台灣文博會將於8月5日在高雄登場，高雄市府規劃的「台灣設計設計台灣」推出系列活動，由LADYBUG創辦人李君慈設計的獨家限定結婚書約禮盒，於一天內搶購一空。

高雄市政府青年局今(30) 日表示，高雄市政府「台灣設計設計台灣」系列活動火熱展開，青年局推出系列青年設計力改造計畫，其中力邀LADYBUG創辦人李君慈推出獨家結婚書約禮盒，限定100組於一天內預約額滿！

青年局長張以理表示，現在年輕人有較高的自我意識，喜歡客製化與獨一無二，自己與設計圈的朋友結婚時也都親自設計書約，打造專屬無二的儀式感。這次限定禮盒一開始設定僅開放8月4日七夕情人節登記索取，但收到大量民眾私訊，所以提前開放。

吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看

我願意！夢幻獨家結婚書約禮盒內部釋出　限量百組24小時內搶購一空
「婚約書盒」(圖/台灣設計設計台灣)

李君慈表示，結婚有可能會是下地獄或上天堂，但至少在登記的「這一刻是可愛的、夢幻的」。「婚約書盒」除了帶入生活中實用的小禮與療癒可愛的祝福，婚約書透過字體、編排、重新安排閱讀性，設計改變以往分類版本的刻意，可以一盒接納多元婚姻，去除性別的使用符號並脫離傳統，純粹的表達：未來你將融入我的生活，我也將融入你的生活。

青年局說明，「獨家限定『李君慈』結婚書約禮盒」線上登記截止日原訂10月23日截止，但距離截止日尚有3個月的今日，預約登記人數已達100組，目前已提早截止預約，後續「台灣設計設計台灣」會持續推出系列設計滿點的活動與商品，更多活動詳情歡迎隨時關注活動官網

超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃

我願意！夢幻獨家結婚書約禮盒內部釋出　限量百組24小時內搶購一空
「婚約書盒」(圖/台灣設計設計台灣)

我願意！夢幻獨家結婚書約禮盒內部釋出　限量百組24小時內搶購一空
「婚約書盒」(圖/台灣設計設計台灣)
文博會
台灣設計設計台灣
婚約書盒
結婚
愛情
墳墓
天堂
我願意
設計
客製化
婚禮

相關新聞

【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
2022/07/29 12:57
【文博會】南台灣古蹟修復重啟！首檔展覽「Ms. Perfume 美力年代」渡邊直美跨海時尚登場　精選12幅誇張攝影展自信美
【文博會】南台灣古蹟修復重啟！首檔展覽「Ms. Perfume 美力年代」渡邊直美跨海時尚登場　精選12幅誇張攝影展自信美
2022/07/29 11:01
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
2022/07/27 17:49
接見凱達格蘭論壇外賓 蔡英文：民主國家需團結發展經貿合作
接見凱達格蘭論壇外賓 蔡英文：民主國家需團結發展經貿合作
2022/07/27 17:42
超有fu！台北信義區四四南村戶外光雕秀　美國外百老匯聯盟當代戲劇獎得主開場
超有fu！台北信義區四四南村戶外光雕秀　美國外百老匯聯盟當代戲劇獎得主開場
2022/07/26 14:05

更新時間 : 2022-07-30 15:18 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中