台灣7/30新增21,273例新冠肺炎本土確診　228例境外移入、60例死亡

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增21,501例COVID-19確定病例，分別為21,273例本土個案及228例境外移入；另確診個案中新增60例死亡。



指揮中心表示，今日新增之21,273例本土病例，為9,875例男性、11,385例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,750例)，臺中市(2,770例)，桃園市(2,164例)，高雄市(2,163例)，臺北市(2,067例)，臺南市(1,717例)，彰化縣(1,066例)，苗栗縣(612例)，屏東縣(603例)，新竹縣(585例)，新竹市(549例)，雲林縣(523例)，宜蘭縣(434例)，花蓮縣(430例)，嘉義縣(347例)，南投縣(328例)，基隆市(311例)，臺東縣(284例)，嘉義市(238例)，澎湖縣(167例)，金門縣(147例)，連江縣(18例)。



指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為37例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至7月27日，死亡日期介於5月22日至7月27日。



指揮中心說明，今日新增228例境外移入個案中，為123例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(10例)，美國、泰國及德國(各4例)，新加坡及印尼(各3例)，比利時、馬來西亞、西班牙及法國(各2例)，菲律賓、芬蘭、愛爾蘭、英國、香港、羅馬尼亞及韓國(各1例)，另185例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月29日。



指揮中心統計，截至目前國內累計14,794,183例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,220,482例排除)，其中4,567,122例確診，分別為19,808例境外移入、4,547,260例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,893例COVID-19死亡病例，其中8,878例本土，個案居住縣市分布為新北市1,962例、臺北市1,030例、臺中市866例、高雄市807例、臺南市692例、桃園市665例、彰化縣524例、屏東縣369例、雲林縣262例、南投縣256例、基隆市207例、苗栗縣199例、嘉義縣190例、宜蘭縣178例、花蓮縣147例、嘉義市144例、新竹縣137例、臺東縣126例、新竹市84例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。