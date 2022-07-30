早鳥優惠至8/10 國泰飯店攜手百年餅鋪「林金生香」

國泰飯店觀光事業與旗下和逸、慕軒飯店首度邀請獨具特色的台中南屯百年糕點老字號「林金生香」，攜手推出承載百年手藝的狀元糕、獨家開發的廣式月餅與經典鳳梨酥，融入台灣中部地區特色食材「麻芛」創造專屬月餅。禮盒以「月下之舞Dancing in the moonlight，沐浴月光中，相聚、漫舞、品味」作為設計主軸，打造出「繫月相戲」、「白晝之月」和「愛在午月八零前」三款不同時空背景故事的月餅禮盒，每盒售價780~1,480元，即日起線上商城開放預購，8月10日前訂購且完成付款即享85折早鳥優惠，洽詢專線：02-7706-3875 / 線上商城https://lihi1.cc/WCZQc

創立於1866年「林金生香」，針對中秋佳節特別為國泰飯店觀光事業製作專屬廣式月餅，其中嚴選台灣中部地區獨有食材「麻芛」，以黃麻末端嫩葉經過反覆揉洗後賦予苦後回甘，如同台灣版的抹茶，獨到風味讓人難以忘懷。而承載傳統禮俗等節日祝福象徵的狀元糕，更是匯集林金生香的百年手藝，由經驗豐富的老師傅將糯米分多次手工攪拌揉和，打造入口即化的細緻口感，意指祈願家中男子一舉考上狀元、祈求考運順利，衍伸至結婚嫁娶時的喜餅禮俗，代表著父親對女兒綿綿不絕的心意，後來更廣含誠摯祝福之意。

禮盒包裝以「月下之舞Dancing in the moonlight，沐浴月光中，相聚、漫舞、品味」為主題，首款「愛在午月八零前」月餅禮盒，象徵午夜月色下的巴黎沙龍與好友相聚，具復古質感的精細絨布包裝外盒，宛若慕軒所展現的低調奢華風格，禮盒內含廣式月餅8入、金桔餅1入，售價1,480元。「白晝之月」禮盒秉持和逸飯店「時時體貼，處處合意」品牌風格，呈現月下沙灘漫舞的隨興自在，盒蓋上的娥眉月記錄和逸品牌首家據點─台北民生館所成立時的景色，提供廣式月餅6入、狀元糕2入、Cozzi Café果乾茶包2入，售價1,280元。「繫月相戲」月餅禮盒以八月桂花及吳剛伐桂典故為發想，轉化為中秋桂花樹下與親友相聚戲棚看戲，享受人與人交流的趣味，內容包括經典鳳梨酥3入、土鳳梨酥3入、狀元糕2入，售價780元。三款月餅禮盒凡於2022年8月10日前預訂，立享早鳥專屬價85折，加入AMAZZING CLUB會員也可享9折優惠，取貨時間自8月11日至9月10日。國泰飯店觀光事業旗下全品牌共7家飯店與銷售點可預訂提貨，大量訂購另有額外專屬折扣，30盒以上享大台北地區免費外送乙次。

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