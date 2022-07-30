花蓮理想大地「理想蜂月餅」中秋禮盒送心意

兩年來疫情的嚴峻考驗下，拉開了人與人之間的距離，減少了人與人之間的互動，卻也讓民眾學會了享受生活，重視生活中細節與家人，節慶表達心意送禮更是不可少，趁這次即將到來的中秋佳節，理想大地推出「理想蜂月餅」中秋禮盒，理想蜂月餅經典禮盒 (蜂月餅三入+蛋黃酥六入) 特殊六種口味，不論自己吃或送人都很適合。

理想大地「理想蜂月餅」中秋禮盒，開賣囉！每盒$880起，由理想大地點心坊主廚特製「杏仁菠蘿蛋黃酥」，純手工製成層層特製酥皮，建構豐富外觀，內裡則選用台灣自產黃金鹹蛋黃及屏東嚴選烏豆沙，表面以法式布列塔尼手法，結合傳統菠蘿皮製作，最後撒上大量輕烤香甜杏仁片，酥脆清爽的口感，彷彿在舌尖跳舞一般； 理想大地的 "菠蘿杏仁蛋黃酥" 於2021年榮獲110年經濟部台灣餅甄選《創意組》大獎和《網路人氣獎》。不僅如此，經典「理想蜂月餅」利用理想蜂巢糕基底，結合剝皮辣椒、柚子、核桃多樣特色食材，激盪出創新與傳統獨一無二的美味，咬下去後鹹甜交融的細緻風味，完美呈現經典蜂味。

一如理想大地重視與自然共生的綠飯店風格，理想大地「理想蜂月餅」禮盒捨棄繁複設計與大量包材，採用簡易明確的色系風格呈現，帶出飯店簡明大氣風格，並刻意選用環保材質包裝，降低環境負擔，從裡到外都完整反映了理想大地的風格特性，只要在8月10日前訂購並付款購買理想大地「理想蜂月餅」中秋禮盒，均可享限定優惠，大量訂購另有優惠。更多詳情請洽理想大地官網或電洽03-86-56789。