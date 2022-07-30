Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

花蓮理想大地「理想蜂月餅」中秋禮盒送心意

By 台灣英文新聞
2022/07/30 13:38
花蓮理想大地「理想蜂月餅」中秋禮盒送心意
花蓮理想大地「理想蜂月餅」中秋禮盒送心意

兩年來疫情的嚴峻考驗下，拉開了人與人之間的距離，減少了人與人之間的互動，卻也讓民眾學會了享受生活，重視生活中細節與家人，節慶表達心意送禮更是不可少，趁這次即將到來的中秋佳節，理想大地推出「理想蜂月餅」中秋禮盒，理想蜂月餅經典禮盒 (蜂月餅三入+蛋黃酥六入) 特殊六種口味，不論自己吃或送人都很適合。

理想大地「理想蜂月餅」中秋禮盒，開賣囉！每盒$880起，由理想大地點心坊主廚特製「杏仁菠蘿蛋黃酥」，純手工製成層層特製酥皮，建構豐富外觀，內裡則選用台灣自產黃金鹹蛋黃及屏東嚴選烏豆沙，表面以法式布列塔尼手法，結合傳統菠蘿皮製作，最後撒上大量輕烤香甜杏仁片，酥脆清爽的口感，彷彿在舌尖跳舞一般； 理想大地的 "菠蘿杏仁蛋黃酥" 於2021年榮獲110年經濟部台灣餅甄選《創意組》大獎和《網路人氣獎》。不僅如此，經典「理想蜂月餅」利用理想蜂巢糕基底，結合剝皮辣椒、柚子、核桃多樣特色食材，激盪出創新與傳統獨一無二的美味，咬下去後鹹甜交融的細緻風味，完美呈現經典蜂味。

一如理想大地重視與自然共生的綠飯店風格，理想大地「理想蜂月餅」禮盒捨棄繁複設計與大量包材，採用簡易明確的色系風格呈現，帶出飯店簡明大氣風格，並刻意選用環保材質包裝，降低環境負擔，從裡到外都完整反映了理想大地的風格特性，只要在8月10日前訂購並付款購買理想大地「理想蜂月餅」中秋禮盒，均可享限定優惠，大量訂購另有優惠。更多詳情請洽理想大地官網或電洽03-86-56789。

更新時間 : 2022-07-30 13:56 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心
荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心