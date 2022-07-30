香約七夕 台北遠東香格里拉食宿寵情人

台北遠東香格里拉搶七夕情人節商機，為戀人們精心策畫浪漫「戀夏101假期」住房專案，盡享兩人專屬的台北101景觀客房、馬可波羅義大利餐廳高空雙人晚餐、豐盛早餐，還可於燦爛星空下享馬可波羅特調為戀情加溫。位於飯店38樓的馬可波羅義大利餐廳於8月4日當晚推出七夕情人節限定套餐，用其著名的義式美食與高樓景觀打造浪漫情人夜，五道式海陸套餐每位2,500元起。飯店一樓The Cake Room同步獻上情人節限定「芒芒人海遇見檸」芒果檸檬蛋糕及「心心香戀」鮮奶油蛋糕，用甜蜜幸福滋味歡慶佳節。詳情或訂位請洽 (02) 7711-2080。蛋糕需三日前預訂，訂購請洽 (02)7700-3155。

濃情密意 馬可波羅七夕限定義式情人餐 (每位2,500元加一成服務費)

位於台北遠東香格里拉飯店38樓絕佳位置，擁有迷人台北城市天際線景觀與浪漫氛圍的馬可波羅義大利餐廳，每逢情人節必搶訂「傳奇七號求婚桌」，堪稱台北最浪漫約會餐廳。為了讓情人們共度七夕，由主廚徐維志精心設計經典五道式套餐，以清新爽口的北海道干貝薄片作為開胃菜，開啟浪漫夜晚。緊接著是美國牛肉澄清湯，將舒肥過的小牛菲力薄片、茴香絲、鴻禧菇、蝦夷蔥平舖在碗中，再將濃郁香甜的牛肉澄清湯倒入，讓戀人們享用暖心暖胃的湯品。主食則是甜蝦迷彩燉飯，將黑色的墨魚燉飯、紅色的番茄燉飯及綠色的羅勒燉飯擺盤平舖在碗中，呈現出迷彩的感覺，象徵戀人們的愛多采多姿，最後鋪上炙燒過的日本甜蝦畫龍點睛。主餐可依個人喜好選擇，香煎比目魚佐煙花女醬，以小火慢煎，搭配上以番茄醬為基底並加入酸豆、綠橄欖、羅勒等香料的煙花女醬，魚皮口感焦脆，魚肉鮮嫩可口，海鮮控千萬不可錯過！另一個主菜選擇是夏羊織戀，將羊肉里肌包著香氣十足的牛肝菌菇作成肉捲，外層則抹上香料麵包碎，再搭配紅酒醬汁。餐後再享情人節特製甜點為戀情甜上加甜，也為這浪漫夜晚畫下美好句點。

浪漫滿屋 戀夏101假期住房專案

在香格里拉製造浪漫！入住一泊二食「戀夏101假期」住房專案，每晚8,000元起，豪享台北101尊榮客房或超豪華客房，從大片景觀窗遠眺台北日夜美景，晚餐到情人約會首選的馬可波羅義大利餐廳享用主廚精選雙人晚間套餐 (價值5,016元)，接著到馬可波羅酒廊或大廳茶軒小酌，沉浸在兩人世界的微醺泡泡裡，再享隔日豐盛早餐，入住期間還可至全台北最高的頂樓戶外景觀恆溫泳池，將台北101和群山圍繞的台北日夜景色收納眼底，創造最甜蜜浪漫的回憶。

甜蜜佳節 The Cake Room七夕限定蛋糕

七夕佳節少不了傳遞愛意的情人節蛋糕！台北遠東香格里拉一樓The Cake Room於7月29日至8月4日期間限定推出「心心香戀」鮮奶油蛋糕，以心型白巧克力代表情人永誌不渝緊緊相依的心，新鮮水果奶油蛋糕外層以如絲滑順的香緹鮮奶油包裹，內層以新鮮草莓、藍莓、當季愛文芒果與濕潤鬆軟的海綿蛋糕，最適合與情人共享的美好滋味！另有適合情侶兩人共享的「芒芒人海遇見檸」芒果檸檬蛋糕，蛋糕主體是巧克力杏仁海綿蛋糕，內層夾心則是酸甜交織的芒果慕斯及荳蔻芒果凍，層層砌疊交織如幸福戀愛般酸甜口感，最特別的是蛋糕體上頭有一顆以芒果凍製成的紅色心型，再以金箔點綴，情人節就為另一半獻上真心真意！蛋糕需三日前預訂，訂購請洽 (02)7700-3155。