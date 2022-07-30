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台北美福攜手輝葉 寵愛父親 住宿享按摩槍帶回家

By 台灣英文新聞
2022/07/30 13:23
台北美福攜手輝葉 寵愛父親 住宿享按摩槍帶回家
台北美福攜手輝葉 寵愛父親 住宿享按摩槍帶回家

8月8日父親節，讓所有為人子女可以藉由這個節日，感謝爸爸終日的辛勞付出，台北美福大飯店自8月1日起推出「美福愛爸爸，輕鬆住一夏」住房專案，讓爸爸入住尊榮客房，還可將輝葉miniV美型口袋按摩槍帶回家，每房6,999元，還可適用「悠遊國旅」補助。除了超值住房專案，來自法國的西點總主廚同步推出以紳士帽為造型的「風雅仕紳」父親節蛋糕，選用頂級法芙娜巧克力搭配夏日盛產的愛文芒果，六吋售價1,180元，讓爸爸好好輕鬆一夏，詳情請洽02-7722-3399。

【輕鬆住一夏　輝葉帶回家】

爸爸鎮日辛勞工作，難免肩頸痠痛，這時手邊有隻輕巧的按摩槍，針對痠痛點按摩最適合不過！因此，台北美福大飯店今年特別與按摩椅專家-輝葉合作推出「美福愛爸爸，輕鬆住一夏」住房專案，可獲得輝葉miniV美型口袋按摩槍一支(定價6,600元)，還可讓爸爸入住15坪大的寬敞行政客房，享受大理石淋浴空間和獨立浴缸，可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱，讓沐浴過程更顯雍容愜意；夜晚享受百年傳奇品牌的美國席夢思客製床墊舒適入眠。翌日至彩匯自助餐廳享用豐盛的早餐，入住期間還可使用男女三溫暖、健身中心及戶外游泳池，一泊一食週日至週四入住每房6,999元，還可搭配悠遊國旅補助，這夏就來美福慰勞辛苦的父親，享受完美的假期時光。

【芒果遇上巧克力　Gentle Mango父親節蛋糕】

如果父親工作忙碌無法安排度假行程，送上父親節蛋糕也是個好選擇。來自法國的西點總主廚Hugo Ravier以紳士帽為發想，推出「風雅仕紳」父親節蛋糕，選用頂級法芙娜巧克力搭配夏季盛產的愛文芒果，濃郁的芒果香氣交織著杏仁果粒，一口咬下層次豐富，柔美而不膩，即日起至8月8日限量推出，每模6吋售價1,180元。

台北美福攜手輝葉 寵愛父親 住宿享按摩槍帶回家

更新時間 : 2022-07-30 13:56 GMT+08:00

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