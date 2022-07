大倉久和大飯店拾週年慶　免費體驗大和文化魅力

2012年8月3日深具日系風韻的「大倉久和大飯店」開幕至今,即將邁入第拾年!在熙嚷往來的城市中打造一方棲心綠洲,秉持品牌精神「Best A.C.S.」(The Best Accommodation, The Best Cuisine, The Best Service),提供最好的設施、最佳的料理及最棒的服務,並連續三年榮獲米其林住宿推薦、館內兩家餐廳米其林餐盤推薦、遠見五星服務獎肯定,及旅遊網站顧客滿意度一致好評;8月起推出多項優惠感謝各方長久支持愛顧!

盡享大和文化魅力 同歡拾週年歡慶喜悅

8月3日拾週年當日,大倉久和舉辦豐富慶祝儀式,活動為免費自由參加,盼將這份喜悅分享給支持品牌的大眾同歡;當日活動自下午1:30起,表演節目邀請「輕津三味線台灣廣原會」由會主廣原武豪老師帶領,集結了三味線與太鼓專家,帶來充滿大和色彩的曲目,三味線柔美細膩,與氣勢磅礡的太鼓剛柔交織,為慶祝儀式拉開序幕;接著,由飯店代表福元雅彥總經理與嘉賓敲開清酒,以「鏡開儀式」打破酒桶圓圓的蓋子帶來開運的儀式感,象徵與大倉久和大飯店共同邁入未來的歲月;此外,特別邀請日本專業茶道講師,講授分享正統茶道文化流儀,現場提供日式抹茶與茶菓子與嘉賓同享。

餐飲優惠三廳齊發 專屬壽星生日碼、好禮刮刮樂、三廳限定好禮

歐風館自助餐廳8月1日至31日,午餐、晚餐及下午茶全面8折優惠;民國生日中有8或3任一數字,每日更限量加碼享預訂午晚餐5折優惠!此外,8月2日至4日用餐即贈好禮,歐風館預訂自助餐廳午、晚餐,贈「柑橘優格慕斯」外帶一份,象徵大吉大利的好兆頭;桃花林預訂片鴨二吃,贈片鴨兌換券一張;山里日本料理預訂贈鮭魚西京燒外帶一份。

桃花林以深厚粵菜料理經驗團隊,由傳統菜譜極致雕琢,呈現獨樹一格新派粵菜樣貌;即日起至8月「一品功夫茶湯」、「鎮江溫莎骨」、「蒜香茄皇焗帶子」、「港式脆皮雞」、「花膠筒海參栗子雞煲」及「港式火烔燉全雞」;於包廂消費,單筆消費滿NT$12,000,贈「紅梅蟹肉蝦球」或「蘇造帶骨牛小排」一份;滿NT$24,000,贈秘製黑松露燒鴨或生猛波龍海鮮粥一份。把握優惠品嚐桃花林自開幕至今好評不斷的經典料理,亦是時光緩緩淬煉出出的雋永韻味。​珍珠酒吧特別為拾週年推出「久和Pearl Sour」,以「大倉久和純米大吟釀」為基底,搭配充滿和風氣息的「MCG櫸KEYAKI琴酒」,每杯370元+10%,8月2日至4日享第二杯享半價優惠。

感謝住房專案 暢享日系御三家尊寵一泊二食

大倉久和客房連續三年榮獲米其林紅四房住宿肯定,8月1日至10日活動期間5,588元起輕鬆享受一泊二食,完整體驗日系名門酒店食宿體驗;專案內容包含雙人客房入住一晚、桃花林週年限定雙人套餐,包含桃花林經典片皮鴨、港式老火例湯、清蒸活龍蝦等珍饈美饌,此外,每房贈送大倉長銷熱賣的手工鳳梨酥12入禮盒,以及週年限定的餐飲刮刮卡券一張。客房完美結合現代經典與日式美學,同時能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池與三溫暖等設備,紓緩身心靈。

最強婚禮應援 訂席即贈頂級禮服

以優雅細膩的正宗日系血統婚宴聞名,擁有絕美宴會場地充滿自然光,挑高4.5米的無樑柱設計,以專業精準的日式服務精髓,全心打造賓主盡歡的重要時刻;8月預訂33,800元以上桌席,15桌以上享「OURS BRIDE婚紗」好禮四選一,贈品包含半日婚紗拍攝專案、宴客白紗、禮服、伴娘服或主持人三選一;多年以來,實現多組新人熠熠動人的故事,完成共築一生相守的承諾。

詳情請至官網。訂位專線:02-2181-5131;訂房專線:02-2181-5120;婚宴訂席專線:02-2181-5129