搶攻國旅市場 阿樹國際旅店 住房送湯屋體驗

悠遊國旅補助開跑後，加上疫情緩穩、暑假出遊旺季等利多，吸引民眾趁機出門走走，為搶攻國旅市場商機，凱撒飯店連鎖旗下阿樹國際旅店推出「悠遊國旅夏日激省方案」，9月30日前豪華雙人房一泊一食只要4,000元起，搭配「悠遊國旅」1,300元補助，換算下來每人最低1,350元即可入住森林系的精品客房！活動期間大方加碼1張價值1,800元的「仰心湯屋90分鐘體驗券」，10月底前不限平假日皆可另外安排至現場免費體驗以溫泉水結晶石打造的純正湯泉。炎炎夏日懶得出遠門的雙北市民，就近來一趟「宅度假 (Staycation)」！

凱撒飯店連鎖原創品牌阿樹國際旅店於2018年開幕，鄰近小巨蛋、敦南商圈等熱點，飯店以「樹的藝術」為設計理念，一踏入大廳就像闖進森林中，不僅被綠意圍繞，還能聽見鳥叫聲，奇幻而別緻的氛圍，彷彿是把阿凡達電影場景搬進旅店裡，獲得網友好評。此外，飯店精心打造了139間森林系的主題客房，並採穿透式的空間設計，加上每房皆設置獨立浴缸，營造出都會中的自然休閒風格，非常適合閨密、情侶及夫妻入住放鬆一下。

阿樹旅店表示，仰心湯屋採用工研院研發的還原溫泉晶礦，經由國外進口的高壓氧溫泉機，以高溫高壓方式將沖進礦晶桶的水質改變為溫泉，其湯泉水質更加細緻、純淨，是飯店一大特色設施。有鑑近2年受疫情影響，台北市國際觀光及商旅客驟減，適逢國旅補助及暑假旅遊旺季，飯店特別規劃「住房贈湯屋體驗」方案，期以藉由贈送雙人90分鐘湯屋券的附加價值，強化國人預約訂房意願，為提升使用彈性，湯屋券可另擇日體驗，不限平、假日至10月30日止。

「悠遊國旅夏日激省方案」住房專案住宿期間至9月30日止，適用週日至週四入住，即日起開放官網及電話訂房，凡完整接種三劑疫苗者且登錄補助申請者，每房每晚最高可獲得1,300元旅遊補助，詳情請上官網查詢。