裴洛西透露「訪亞洲很興奮」美媒：美軍有準備暫定訪台的維安部署

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西29日將率領國會團訪問亞洲，她今表示對此感到「非常興奮」，不過她並未透露任何行程內容，根據美國媒體，目前訪台僅訂為暫定行程，不過傳出美軍已在準備訪台的相關維安部署。

中國官媒《環球時報》的前主編胡錫進29日在社交媒體威脅說「如果美國戰機護送佩洛西的飛機進入台灣，那就是入侵。中共軍方（PLA）有權強行驅逐佩洛西的飛機和美國戰鬥機，包括鳴槍示警和進行戰術性的阻擊運動。如果無效，則將其擊落。」

不過根據美國政治新聞機構Politico報導，3名知悉行程計畫的人士向媒體透露，美國國防部正在推動裴洛西（Nancy Pelosi）訪台相關準備工作。目前裴洛西確定的行程包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，而台灣行則列為「暫定」（tentative）。

Politico指出，一位知情人士說，美國軍方已經習慣了中國對台灣海峽的威脅，包括增加海軍、空軍行動。據另兩名知情人士稱，在台海地區飛行的美國戰鬥機已經被允許攜帶最大數量的彈藥，也就是台海周邊空軍維安部署已經有所準備。

Politico報導，裴洛西今天在每週例行記者會被問及此事時，他們希望國會是總統拜登政府印度太平洋戰略的一環，如果他們造訪這些國家，大家會在過程中聽到消息，她對此感到「非常興奮」。不過當裴洛西被問到有關習近平的威脅時露出微笑，但拒絕回應。

根據中央社，拜登與中國國家主席習近平昨天才通話，並且有談到台灣。中國官方媒體報導，習近平要求美方恪守「一個中國原則」，並警告「玩火必自焚」；拜登則強調美國政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。

裴洛西率領的國會議員代表團成員包括眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks），他表示「我們不能被任何人霸凌」、「習近平和中國最好開始擔心自己國家隊人權的侵犯、他們對維吾爾人的所作所為，並搞清楚他們要如何在世界舞台上與大家同台競爭。」

另外，美國前眾院議長金瑞契也支持裴洛西訪台，他強調「與1997年時訪台一樣，美國必須保持強大，並清楚地了解我們的價值觀和戰略。現在退縮會讓中共相信美國正在變得軟弱和懦弱。」