奧地利媒體全版報導台灣 採訪駐奧大使張小月關切台海安全

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）奧地利重要媒體信使報(Kurier)29日刊登全版報導，指出俄烏戰爭下台海安全受到威脅，除說明兩岸關係歷史脈絡，以及台美關係與台灣關係法(TRA)，更點出台灣半導體產業在的國際的重要性，並採訪駐奧大使張小月有關於台灣人對戰爭的看法，深入報導台海情勢。

俄烏戰爭後，台海安全受到國際關注，不少媒體報導台灣擔憂成為下一個烏克蘭，也持續追蹤美、中、台關係變化，而奧地利重要媒體信使報29日以全篇幅報導，說明俄烏戰爭下台灣可能的影響，也點出因為台灣在全球半導體產業中的關鍵領先地位使台灣具有與烏克蘭不同的戰略重要性。

該報導指出，台灣對於半導體產業的戰略而言非常重要，尤其台積電「對世界來說不可或缺」。信使報訪問台灣記者劉光瑩，她強調台積電是台灣重要資產，對美國來說太過重要，不能坐視受到損害。

報導也深入介紹中國與台灣的歷史脈絡，並分析台灣與烏克蘭的不同。報導指出，中國專制政權將台灣視為其領土的一部分，幾十年來宣傳其征服台灣的「解放」計畫。因此，任何台灣人在成長過程中都會不斷遭遇中國威脅的姿態。

報導採訪駐奧地利代表處大使張小月，有關中共可能帶來的危險，張小月說，對台灣而言，鄰居也是主要威脅，所以台灣對烏克蘭感同身受。不過台灣位置與烏克蘭截然不同，對於入侵者來說，奪取島嶼要比陸戰複雜得多。

報導更進一步提及台美關係中，台灣關係法(TRA)規範美國須保護台灣「免受任何形式的暴力」。因此長期以來美國對台軍售價值數十億美元的武器。幾十年來，美國總統沒有針對美國是否會在中國入侵時進行干預時作出答覆，而拜登是第一位肯定該問題並給予明確答覆的總統。

報導指出，拜登的作為是對北京釋出的清晰信號。張小月也表示，每個國家都會根據自己的國家利益制定外交政策。而美國和台灣在區域利益一致。台海和平符合美國國家利益。

根據中央社，信使報是奧地利主要報紙之一，創刊於1954年，為奧地利傳統優質媒體，具全國輿論影響力，近年來致力電子媒體經營，曾獲歐洲數位媒體獎。