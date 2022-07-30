Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

奧地利媒體全版報導台灣 採訪駐奧大使張小月關切台海安全

台海安全受到國際關注，不少媒體報導台灣擔憂成為下一個烏克蘭，也持續追蹤美、中、台關係變化。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/07/30 11:23
奧地利重要媒體信使報(Kurier)。（圖/截圖自<a href="https://www.facebook.com/tecoaustria?__cft__[0]=AZVBBhlXuq6S11Y4ln2QTUDAGd_9faZn7fZxJ4OaqHC3izio-9vYuiNzLSumdhw9TvRb-tq6egX3iVj8yUwGyVrrCH92SycujwXnGtHVNUYBoIYp4nwmvzPGVTxEdgT3_gV43alS6A9EM5uabna5yjZYBEExJZXJ5SpdxwYgI65ELg&__tn__=-UC%2CP-R" role="link" tabindex="0">Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處</a> ）

奧地利重要媒體信使報(Kurier)。（圖/截圖自Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處 ）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）奧地利重要媒體信使報(Kurier)29日刊登全版報導，指出俄烏戰爭下台海安全受到威脅，除說明兩岸關係歷史脈絡，以及台美關係與台灣關係法(TRA)，更點出台灣半導體產業在的國際的重要性，並採訪駐奧大使張小月有關於台灣人對戰爭的看法，深入報導台海情勢。

俄烏戰爭後，台海安全受到國際關注，不少媒體報導台灣擔憂成為下一個烏克蘭，也持續追蹤美、中、台關係變化，而奧地利重要媒體信使報29日以全篇幅報導，說明俄烏戰爭下台灣可能的影響，也點出因為台灣在全球半導體產業中的關鍵領先地位使台灣具有與烏克蘭不同的戰略重要性。

該報導指出，台灣對於半導體產業的戰略而言非常重要，尤其台積電「對世界來說不可或缺」。信使報訪問台灣記者劉光瑩，她強調台積電是台灣重要資產，對美國來說太過重要，不能坐視受到損害。

報導也深入介紹中國與台灣的歷史脈絡，並分析台灣與烏克蘭的不同。報導指出，中國專制政權將台灣視為其領土的一部分，幾十年來宣傳其征服台灣的「解放」計畫。因此，任何台灣人在成長過程中都會不斷遭遇中國威脅的姿態。

報導採訪駐奧地利代表處大使張小月，有關中共可能帶來的危險，張小月說，對台灣而言，鄰居也是主要威脅，所以台灣對烏克蘭感同身受。不過台灣位置與烏克蘭截然不同，對於入侵者來說，奪取島嶼要比陸戰複雜得多。

報導更進一步提及台美關係中，台灣關係法(TRA)規範美國須保護台灣「免受任何形式的暴力」。因此長期以來美國對台軍售價值數十億美元的武器。幾十年來，美國總統沒有針對美國是否會在中國入侵時進行干預時作出答覆，而拜登是第一位肯定該問題並給予明確答覆的總統。

報導指出，拜登的作為是對北京釋出的清晰信號。張小月也表示，每個國家都會根據自己的國家利益制定外交政策。而美國和台灣在區域利益一致。台海和平符合美國國家利益。

根據中央社，信使報是奧地利主要報紙之一，創刊於1954年，為奧地利傳統優質媒體，具全國輿論影響力，近年來致力電子媒體經營，曾獲歐洲數位媒體獎。
奧地利
信使報
俄烏戰爭
台美關係
中台關係
中共
台海安全
張小月
駐奧地利代表處

相關新聞

美國眾院議長裴洛西或將訪台 美方戰機待命護其周全
美國眾院議長裴洛西或將訪台 美方戰機待命護其周全
2022/07/27 14:50
美前眾議院議長金瑞契：中共無權置喙裴洛西行程
美前眾議院議長金瑞契：中共無權置喙裴洛西行程
2022/07/25 17:30
烏克蘭不可能打贏俄國　匈牙利總理：西方國家戰略假設錯誤
烏克蘭不可能打贏俄國　匈牙利總理：西方國家戰略假設錯誤
2022/07/24 15:30
日本2022年版防衛白皮書出爐　記載台灣局勢頁數倍增:「緊張關注」
日本2022年版防衛白皮書出爐　記載台灣局勢頁數倍增:「緊張關注」
2022/07/22 18:00
華府智庫成立美台工作小組　美國前國安顧問歐布萊恩任主席
華府智庫成立美台工作小組　美國前國安顧問歐布萊恩任主席
2022/07/21 11:39

更新時間 : 2022-07-30 12:24 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
關鍵調查員余正煌聲明: 台大論文並未抄襲　林濁水驚爆：抄襲者恐另有其人
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥
荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心
荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心