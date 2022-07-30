怎看林智堅論文門？台大首任社科院長許介鱗：學界不容許被政治汙衊

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）林智堅台大國發所碩士論文疑似抄襲引風波，台大社科院高齡88歲首任院長許介鱗臉書發文，表示學界不能被政治污衊，他舉例過去日本明仁天皇念大學時就因出席不達標被開除，強調學者不能與當權派妥協的重要性。

面對前新竹市長林智堅論文門風暴，許介鱗昨（29日）深夜於臉書發文，表示自己見到台灣大學社科院內出現抄襲論文事件，深感遺憾。他表示，學者是良心工作者、智者有勇氣，期盼各位教授們拿出學術界良知，秉持學術客觀公正態度， 勇敢面對處理這次事件。

許介鱗強調「學界不容許被政治汙衊」，學者扮演監督政府角色，絕不能隨便當廉價的御用學者，且學者是淨化社會最後防線。

許介鱗舉出日本明仁天皇過去讀大學的例子，說明學者不畏懼當權者的風範。他指出，過去日本明仁天皇還在念大學時，因為替父皇昭和天皇到海外親善訪問，是為國事賣力，可是教授會議決定這學生出席率不達標準而直接開除。這也證明日本學者的超然不可侵犯的立場，令人敬佩。

最後，許介鱗呼籲台大社會科學院，絕不能與當權派妥協。他說「這是我第一任社科院長的身分表達鼓勵年輕學者們，及社會賢達勇敢面對這一次的風波。為台灣的未來，好好的表率。」

許介鱗過去擔任台大社科院院長時，曾將「三民主義研究所」改名為「國家發展研究所」，盼其成為培育國家英才之中心，並呼籲台大人絕不能遺忘傅斯年的精神。