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【淨值風暴】台灣南山人壽內部信件：最新預估較6月回升逾450億

南山人壽7/29在內部信件說明，最新預估淨值將較6月底回升逾450億元，且6月底資本適足率（RBC）仍達300%以上，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/29 21:15
圖為南山人壽總公司 (by Solomon203, <a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%B1%B1%E4%BA%BA%E5%A3%BD#/media/File:Nan_Shan_Financial_Centre_20130817.jpg" target="_blank">維基百科</a>)

圖為南山人壽總公司 (by Solomon203, 維基百科)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）南山人壽淨值亮紅燈，連累股東潤泰新、潤泰全淨值大幅蒸發、股價跌停；南山人壽今天(7/29) 在內部信件說明淨值下降原因，並指最新預估淨值將較6月底回升逾450億元，且6月底RBC仍達300%以上，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。

全球升息循環啟動、資本市場震盪，壽險業因金融資產評價下滑，淨值大受衝擊。

南山人壽今天發布給員工的內部聲明指出，金管會21日記者會表示，利率走升對壽險業有三大正面效益，一是緩解壽險公司在低利率時代所面臨的利差損壓力；二是提高保險業再投資的收益；三是壽險公司應提存的保單負債準備金減低。所以市場利率上升對保險業經營發展而言，具有正面效益。

南山人壽在信中指出，南山人壽為長期承諾客戶的權益不受影響，大部分的資產都配置在債券部位，以收取穩定利息收入，雖然短期的利率波動會影響債券評價，但不會有實際上的損失，損害到客戶的權益。

根據中央社, 南山人壽寫道，因金融市場持續波動，另據媒體報導，近期債券價格上揚、股票指數回升、新台幣持續貶值，整體壽險業7月淨值至少回升2000億元。受惠於金融資產價值增加等因素，南山人壽最新預估淨值將較6月底回升逾450億元；故淨值雖受短期金融市場波動而有影響，但整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常的情形。

南山人壽指出，目前壽險公司淨值下降是因為部分資產以公允價值衡量，但負債未以公允價值評價，所以無法完全反映升息對資產負債的影響。

最後南山人壽聲明指出，面對未來多變的金融市場變化，經營團隊已做好充足的準備，截至今年上半年累積自結獲利378億元，獲利穩健，業務動能與營運績效皆表現亮麗， 6月底資本適足率（RBC）仍達300%以上，高於法定要求200%甚多，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。
南山人壽
內部信件
淨值
利率
清償能力
保護權益

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