美國眾院通過「晶片法案」 經濟部：「台灣製造」是最有效率生產模式

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國聯邦眾議院在當地時間28日通過晶片法案，扶持美國製造；經濟部表示，樂見台廠全球布局獲在地資源，不過台灣是全球半導體先進製造中心，「台灣製造」最有效率、最可靠，在半導體關鍵地位不會動搖，將持續扮演全球供應鏈不可或缺夥伴。

美國聯邦眾議院28日通過補貼國內半導體產業的晶片法案（CHIPS Act），將法案送進白宮予總統拜登（Joe Biden）簽署，試圖以此強化對中國和其他外國生產者的競爭力。

我經濟部今天（29日) 傍晚發布聲明表示，美國是台灣重要經貿夥伴、全球半導體最大市場，也是台灣業者最大客戶，樂見台灣廠商全球布局時，能得到在地資源挹注，以及與美國資通訊供應鏈，建立良好合作關係。

經濟部再次強調，台灣是全球半導體的先進製造中心，台灣業者考量各項基礎建設與人才資源，持續投入建設先進半導體製造廠，把先進製程的研發製造留在台灣，是最具韌性與競爭力的生產模式。

經濟部說，在歷經50年來持續創新、投資與一代又一代人才的投入，台灣在半導體製造生產效率、供應鏈完整度及創新能量，始終維持世界頂尖，台灣半導體的關鍵地位不會動搖。

經濟部說明，台灣向來是世界夥伴，積極協助全球客戶緩解車用晶片困難即是明證，半導體產業發展數十年後，「台灣製造」的晶片已被證明為最有效率的生產模式。

經濟部舉例，「台灣製造」的晶片，為國際客戶包括Apple、Intel、NVIDIA、AMD等，提供高效率、高性價比的服務，「台灣製造」最有效率、最可靠，無論是過去、現在或未來，都將持續扮演全球供應鏈不可或缺的夥伴。

根據中央社，美國本次通過的「晶片法案」，將為美國半導體生產挹注520億美元的政府補貼，並為投資晶片廠提供估計價值達240億美元的稅收減免，並將批准在10年間以約2000億美元加強科學研究，以提升對中國的競爭力。